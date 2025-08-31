BAN vs NED 2nd T20I 2025, Sylhet Weather Report: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश दूसरे टी20 मैच पर बारिश का साया? जानिए कैसा रहेगा सिलहट में मौसम का मिजाज

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स(Photo credit: X @BCBTigers)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team, Sylhet Weather Report: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 01 सितंबर (सोमवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज़ की शानदार शुरुआत करते हुए पहला मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम किया है. टीम के कप्तान लिटन दास ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इससे पहले गेंदबाजी में तस्कीन अहमद छा गए, जिन्होंने घातक स्पेल डालते हुए चार विकेट झटके और नीदरलैंड्स को 20 ओवर में केवल 136 रन पर रोक दिया था. यह प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ. दूसरे टी20 में नीदरलैंड की होगी वापसी या बांग्लादेश बनाएगा अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड्स की टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और उनका प्रदर्शन फीका रहा था. हालांकि, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में टीम पहली बार बांग्लादेश की सरजमीं पर टी20 प्रारूप में खेल रही है. ऐसे में उनका दारोमदार टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर रहेगा, जो पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने का प्रयास करेंगे. आने वाले मुकाबलों में नीदरलैंड्स के लिए लय पकड़ना बेहद जरूरी होगा ताकि सीरीज़ में वापसी की जा सके.