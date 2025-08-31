BAN vs NED 2nd T20I 2025 Preview: दूसरे टी20 में नीदरलैंड की होगी वापसी या बांग्लादेश बनाएगा अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 01 सितंबर (सोमवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जाएगा. बांग्लादेश ने तीन मैचों की टी20 सीरीज़ की शानदार शुरुआत करते हुए पहला मुकाबला आठ विकेट से अपने नाम किया है. टीम के कप्तान लिटन दास ने जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए नाबाद अर्धशतक जड़ा और अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई. इससे पहले गेंदबाजी में तस्कीन अहमद छा गए, जिन्होंने घातक स्पेल डालते हुए चार विकेट झटके और नीदरलैंड्स को 20 ओवर में केवल 136 रन पर रोक दिया था. यह प्रदर्शन बांग्लादेश के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हुआ. बांग्लादेश ने पहले टी20 में नीदरलैंड्स को 8 विकेट से हराकर 1-0 से सीरीज में बनाई बढ़त, तस्कीन अहमद रहे जीत के हीरो, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

वहीं दूसरी ओर नीदरलैंड्स की टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी और उनका प्रदर्शन फीका रहा था. हालांकि, स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी में टीम पहली बार बांग्लादेश की सरजमीं पर टी20 प्रारूप में खेल रही है. ऐसे में उनका दारोमदार टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों पर रहेगा, जो पावरप्ले में आक्रामक बल्लेबाजी कर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाने का प्रयास करेंगे. आने वाले मुकाबलों में नीदरलैंड्स के लिए लय पकड़ना बेहद जरूरी होगा ताकि सीरीज़ में वापसी की जा सके.

टी20 में बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स हेड टू हेड रिकार्ड्स (BAN vs NED Head to Head Records): बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स के बीच अब तक 6 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला हुआ है, इसमें बांग्लादेश ने 5 बार जीत दर्ज की है जबकि नीदरलैंड्स को सिर्फ एक जीत नसीब हुई है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स दूसरे टी20 के लिए प्रमुख खिलाड़ी (BAN vs NED Key Players To Watch Out): बांग्लादेश की ओर से कप्तान लिटन दास, सैफ हसन और टास्किन अहमद पर निगाहें होंगी. वहीं नीदरलैंड्स के लिए तेजा निदामनुरु, आर्यन दत्त और कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स मैच का रुख बदलने वाले खिलाड़ी साबित हो सकते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs NED Mini Battle): बांग्लादेश के तेज़ गेंदबाज़ टास्किन अहमद और नीदरलैंड्स के सलामी बल्लेबाज़ मैक्स ओ’डॉड के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा. वहीं टिम प्रिंगल बनाम लिटन दास की भिड़ंत भी रोमांचक रहने वाली है.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स दूसरा टी20 2025 कब और कहां आयोजित किया जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दूसरा मुकाबला 01 सितंबर (सोमवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. टॉस शाम 5:00 बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स दूसरे टी20 मैच का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग ऑनलाइन कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच दूसरे टी20 मैच का प्रसारण भारत में किसी टीवी नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड (FanCode) ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. फैंस स्मार्ट टीवी, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर मैच का लुत्फ़ उठा सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स दूसरे टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम

नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैक्स ओडॉउड, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामनुरू, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नूह क्रॉस, शारिज़ अहमद, काइल क्लेन, टिम प्रिंगल, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, डैनियल डोरम