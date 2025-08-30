BAN vs NED 1st T20I 2025 Scorecard: बांग्लादेश ने पहले टी20 में नीदरलैंड्स को 8 विकेट से हराकर 1-0 से सीरीज में बनाई बढ़त, तस्कीन अहमद रहे जीत के हीरो, यहां देखें मैच का फुल स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 अगस्त (शनिवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला गया. जिसमें बांग्लादेश ने नीदरलैंड्स को 8 विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. बांग्लादेश के लिए इस जीत में लिटन दास और सैफ हसन ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी की. टास्किन अहमद की घातक गेंदबाज़ी के सामने नीदरलैंड्स 136 पर सिमटी, बांग्लादेश को जीत के लिए 137 रनों की दरकार, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और नीदरलैंड्स को उनके निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 136 रन बनाने पर रोक दिया. नीदरलैंड्स की तरफ से तेजा निदामनूरु ने 26 गेंदों में 26 रन बनाए, वहीं मैक्स ओ’डॉड ने 15 गेंदों में 23 रन की तेज पारी खेली. टिम प्रिंगल ने भी 14 गेंदों में 16 रन की तेजी दिखाई. बांग्लादेशी गेंदबाजों में टास्किन अहमद ने 4 विकेट लिए और मात्र 28 रन दिए, जबकि सैफ हसन ने 2 विकेट लेकर नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी को दबाव में रखा। मुस्ताफिजुर रहमान ने भी 1 विकेट लिया.

टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने आसानी से मैच पर अपना कब्जा जमा लिया. लिटन दास ने 29 गेंदों में नाबाद 54 रन बनाए, जबकि सैफ हसन ने तोड़ी गेंद पर 19 गेंदों में शानदार 36 रन बनाकर टीम को जीत की ओर लेकर गए. तंज़िद हसन ने 24 गेंदों में 29 रन बनाए वहीं बांग्लादेश की बल्लेबाजी ने कुल मिलाकर 13.3 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 138 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया.