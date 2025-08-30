BAN vs NED 1st T20I 2025 Scorecard: टास्किन अहमद की घातक गेंदबाज़ी के सामने नीदरलैंड्स 136 पर सिमटी, बांग्लादेश को जीत के लिए 137 रनों की दरकार, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 अगस्त (शनिवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. नीदरलैंड्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए. एक समय मजबूत दिख रही नीदरलैंड्स की पारी को बांग्लादेशी गेंदबाज़ों ने लगातार झटके देकर रोक दिया. बांग्लादेश ने जीता टॉस, नीदरलैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

ओपनर मैक्स ओ’डॉड ने मात्र 15 गेंदों पर 23 रन ठोककर तेज शुरुआत दिलाई, जिनमें 3 चौके और 1 छक्का शामिल रहा. हालांकि, तीसरे ओवर में टास्किन अहमद ने उन्हें जैकर अली के हाथों कैच करा दिया. विक्रमजीत सिंह 11 गेंदों में मात्र 4 रन बनाकर टास्किन के शिकार बने. इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और स्कॉट एडवर्ड्स व तेजा निदामनूरु ने थोड़ी स्थिरता दी. निदामनूरु ने 26 गेंदों में 26 रन बनाए, वहीं कप्तान एडवर्ड्स ने 7 गेंदों पर 12 रन जोड़े. हैं.

नीदरलैंड्स के लिए शारिज़ अहमद (15 रन), नोहा क्रोस (11 रन) और टिम प्रिंगल (16 रन) ने कुछ उपयोगी रन ज़रूर जोड़े, मगर टीम कोई बड़ी साझेदारी नहीं बना पाई. बांग्लादेश के गेंदबाजों, खासकर टास्किन अहमद ने विपक्षी बल्लेबाजों को पिच पर जमने का मौका नहीं दिया. टास्किन ने 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि सैफ हसन ने 2 विकेट हासिल किए. मुस्ताफिजुर रहमान और शोरिफुल इस्लाम ने भी कसी हुई गेंदबाज़ी की.

नीदरलैंड्स ने आखिरी ओवरों में तेज़ खेलने की कोशिश की, जिसमें आर्यन दत्त (8 गेंदों पर 13 रन) और टिम प्रिंगल (14 गेंदों पर 16 रन) ने अहम योगदान दिया. फिर भी, बांग्लादेश की फील्डिंग और सटीक गेंदबाज़ी के सामने नीदरलैंड्स केवल 136 रन ही बना सकी. अब बांग्लादेश को जीत के लिए 137 रनों का लक्ष्य मिला है.