BAN vs NED, 1st T20I 2025 Live Toss & Scorecard: बांग्लादेश ने जीता टॉस, नीदरलैंड को मिला पहले बल्लेबाजी का न्योता, यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड 
बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Match Match Scorecard: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 अगस्त (शनिवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, नीदरलैंड को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला हैं. मेंस टी20 विश्व कप का 10वां संस्करण अब छह महीने से भी कम समय दूर है. ऐसे में जहां बांग्लादेश अगले महीने होने वाले एशिया कप में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक होगा, वहीं नीदरलैंड्स इस सीरीज़ को उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों से तालमेल बिठाने के बेहतरीन मौके के रूप में देखेगा. यह भी पढ़ें: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच में ये धुरंधर मचाएंगे तांडव! इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश ने जीता टॉस

यहां देखें प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड 

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंज़ीद हसन तमीम, परवेज़ हुसैन इमोन, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, महेदी हसन, रिशद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम

नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: मैक्स ओडोउड, विक्रमजीत सिंह, तेजा निदामानुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), नोआ क्रॉस, शारिज़ अहमद, काइल क्लेन, टिम प्रिंगल, आर्यन दत्त, पॉल वैन मीकेरेन, डैनियल डोरम

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड