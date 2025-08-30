BAN vs NED 1st T20I 2025 Fantasy11 Prediction: नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच में ये धुरंधर मचाएंगे तांडव! इन दिग्गजों के साथ बनाएं अपनी विनिंग फैंटेसी प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स(Photo credit: X @BCBTigers)

Bangladesh National Cricket Team vs Netherlands National Cricket Team Fantasy11 Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज़ का पहला मुकाबला 30 अगस्त (शनिवार) को सिलहट (Sylhet) के सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Sylhet International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश इस सीरीज़ में पाकिस्तान के खिलाफ 2-1 की जीत के बाद उतर रहा है. वहीं, नीदरलैंड्स ने अपना आखिरी मुकाबला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप यूरोप रीजन फाइनल क्वालिफायर में खेला था, जहां उन्हें इटली से हार का सामना करना पड़ा था. बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहले टी20आई 2025 से पहले आइए देखते हैं कि फैंटेसी लीग के लिए संभावित सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है. नीदरलैंड बनाम बांग्लादेश पहले टी20 मैच के मिनी बैटल में होगा रोमांचक टकराव, ये दिग्गज एक दूसरे के लिए लाएंगे शामत

यह सीरीज़ बांग्लादेश के लिए खास मायने रखती है क्योंकि टीम इन तीन मुकाबलों को एशिया कप 2025 की तैयारी के तौर पर देख रही है, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होने जा रही है. पाकिस्तान को हराने से पहले बांग्लादेश ने जुलाई में श्रीलंका को भी तीन मैचों की टी20आई सीरीज़ में मात दी थी. टीम का हालिया फॉर्म और घरेलू परिस्थितियां उन्हें बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहले टी20आई 2025 में फ़ेवरेट बनाती हैं. हालांकि नीदरलैंड्स ऐसी टीम है जिसे हल्के में लेना किसी भी हाल में सही नहीं होगा क्योंकि अपने दिन पर वे बड़े से बड़े विरोधी को मात दे सकते हैं.

बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स पहले टी20 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन:

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), तंजीद हसन, तौहीद हृदॉय, नुरुल हसन, जकर अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्ताफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन, टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम

नीदरलैंड्स राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: विक्रमजीत सिंह, मैक्स ओ’डॉड, तेजा निदामनुरु, स्कॉट एडवर्ड्स (कप्तान और विकेटकीपर), नोआ क्रोस, सेड्रिक डी लांगे, टिम प्रिंगल, पॉल वान मीकरन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर जुल्फिकार

BAN बनाम NED पहले टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: विकेटकीपर- लिटन दास (BAN), स्कॉट एडवर्ड्स (NED) को बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटसी टीम के लिए विकेटकीपर के रूप में चुन सकते हैं.

BAN बनाम NED पहले टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: बल्लेबाज- मैक्स ओ’डॉड (NED), तौहीद हृदै (BAN), तेजा निदामनूरु (NED), एम परवेज़ हुसैन इमन (BAN) को अपनी बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटेसी टीम में बल्लेबाज के रूप में चुन सकते है.

BAN बनाम NED पहले टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: ऑलराउंडर्स- रिशाद हुसैन (BAN), मेहदी हसन (BAN) को बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटसी टीम के ऑलराउंडर के रूप में जोड़ सकते हैं.

BAN बनाम NED पहले टी20 2025 मैच की फैंटसी11 टीम प्रेडिक्शन: गेंदबाज- मुस्ताफिजुर रहमान (BAN), आर्यन दत्त (NED), पॉल वैन मीकेरेन (NED) जो बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स फैंटसी टीम में गेंदबाज हो सकते हैं.

BAN बनाम NED पहले टी20 2025 मैच की फैंटसी11 प्रेडिक्शन लाइनअप: लिटन दास (BAN), स्कॉट एडवर्ड्स (NED), मैक्स ओ’डॉड (NED), तौहीद हृदै (BAN), तेजा निदामनूरु (NED), एम परवेज़ हुसैन इमन (BAN), रिशाद हुसैन (BAN), मेहदी हसन (BAN), मुस्ताफिजुर रहमान (BAN), आर्यन दत्त (NED), पॉल वैन मीकेरेन (NED)

