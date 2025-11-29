IRE vs BAN 2nd T20I 2025 Preview: दूसरे टी20 में बांग्लादेश की होगी वापसी या आयरलैंड बनाएगी अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Ireland National Cricket Team Match Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 29 नवंबर(शनिवार) को चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में खेला जाएगा. पहले टी20आई में बांग्लादेश की टीम ने जिस तरह शर्मनाक हार का सामना किया, उसने मेज़बानों की कमजोरियों को साफ दिखा दिया. जिस आयरलैंड को बांग्लादेश ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अक्सर मात दी है, उसी ने इस बार भारी अंतर से हराकर सीरीज़ की शुरुआत हिला दी. दूसरे मुकाबले में आयरलैंड को हराकर शानदार जीत दर्ज करना चाहेगी बांग्लादेश, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

हैरी टेक्टर की शानदार पारी और मैथ्यू हम्फ्रीज़ की 4-विकेट की घातक गेंदबाज़ी ने बांग्लादेश को मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया. टॉप-ऑर्डर और मिडिल-ऑर्डर की पूरी तरह विफलता के बाद लिटन दास की टीम इस हार से उबरना चाहेगी, ताकि सीरीज़ में बने रहने की उम्मीदें जीवित रह सकें.

वहीं दूसरी ओर आयरलैंड 1-0 की बढ़त के साथ आत्मविश्वास में है. 182 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव करने में बैरी मैकार्थी की 3-विकेट की शानदार गेंदबाज़ी और हम्फ्रीज़ का कहर असली कारण रहे. हालांकि कप्तान पॉल स्टर्लिंग बड़ा स्कोर नहीं बना पाए, लेकिन अगले मुकाबले में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार दिखेंगे. आयरलैंड के लिए हैरी टेक्टर अपने पहले मैच के प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे, जबकि बांग्लादेश को अपने बल्लेबाज़ी क्रम में सुधार कर जीत की राह तलाशनी होगी.

टी20 में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (BAN vs IRE T20I Head To Head): टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच कुल 9 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान बांग्लादेश की टीम का पड़ला भारी रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने 5 मुकाबले अपने नाम किए हैं. जबकि, आयरलैंड की टीम को महज 3 मैच में जीत मिली है. वहीं, एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला हैं.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 मैच के मुख्य खिलाड़ी (BAN vs IRE Key Players To Watch Out): लिटन दास, मेहदी हसन, रिशद हुसैन, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टेक्टर, जोशुआ लिटिल ये खिलाड़ी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं और इनका प्रदर्शन दोनों टीमों की जीत-हार तय कर सकता है.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs IRE Mini Battle): लिटन दास बनाम हैरी टेक्टर की भिड़ंत दिलचस्प रहने वाली है. इसके अलावा पॉल स्टर्लिंग और रिशद हुसैन के बीच भी कड़ा संघर्ष देखने को मिल सकता है. दोनों टीमों के पास बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी लाइनअप है, जो एक-दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बनेंगे.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरा टी20 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला 29 नवंबर(शनिवार) को चट्टोग्राम के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. जिसका टॉस आधे घंटे पहले होगा.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड के बीच दूसरे टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड टी20 इंटरनेशनल सीरीज का भारत में टीवी टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि किसी भी भारतीय ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने इस टूर्नामेंट के प्रसारण अधिकार हासिल नहीं किए हैं. इसलिए भारतीय दर्शक इस टूर्नामेंट को चाहे वह हिंदी हो या अंग्रेज़ी प्रसारण टीवी पर नहीं देख पाएंगे. लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच का लाइव स्ट्रीमिंग FanCode ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकती है. दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से लॉग-इन करके मैचों का आनंद ले सकते हैं. ध्यान रहे कि यह स्ट्रीमिंग पेड होगी, इसलिए दर्शकों को मैच पास या टूर पास खरीदना पड़ेगा.

बांग्लादेश बनाम आयरलैंड दूसरे टी20 2025 की संभावित प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, लिटन दास (कप्तान और विकेटकीपर), सैम हसन, नुरुल हसन, जेकर अली, मेहदी हसन, रिशद हुसैन, तंजीम हसन साकिब, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.

आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), जॉर्डन नील, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैम्फर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), बेन कैलित्ज़, मार्क अडायर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीस, क्रेग यंग, जोशुआ लिटिल.