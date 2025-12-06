Gorakhpur Shocker: सेल्फी लेने में बिजी थी मां और मौसी, तीसरे फ्लोर से गिरा बच्चा, हाथ पैर टूटे, परिजनों संग फिल्म देखने पहुंचा था गोरखपुर के मॉल

Child falls from third floor (Credit- @NewsDiggy)

Gorakhpur News: गोरखपुर (Gorakhpur) के ओरियन मॉल (Orion Mall) में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां 5 साल का बच्चा लगभग 35 फीट नीचे गिर गया. गिरने से उसके हाथ और पैर में गंभीर फ्रैक्चर (Fractures) आए. बच्चा अपने परिवार के साथ फिल्म देखने आया था, जब यह दुर्घटना हुई. घटना के समय उसकी मां और मौसी सेल्फी (Selfie) और रील (Reel) बनाने में व्यस्त थीं, जिसके कारण बच्चे कुछ देर बिना निगरानी के रह गए. उसे तुरंत हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि हालांकि शरीर में टूटी हड्डियां हैं, लेकिन सिर पर कोई चोट नहीं आई.पुलिस ने बच्चे के परिवार से बातचीत की.

उसके पिता ने माना कि घटना उनकी लापरवाही के कारण हुई और उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी तरह की लीगल एक्शन (Legal Action) नहीं चाहते. वहीं मां साक्षी मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और खुद को ही इस दुर्घटना के लिए दोषी ठहरा रही हैं. ये भी पढ़े:Mumbai Shocker: मां ने 4 साल की बच्ची को खिड़की के पास बैठाया, अचानक संतुलन बिगड़ने से 12वें फ्लोर से नीचे गिरी मासूम, मौके पर मौत, वसई का रोंगटे खड़े करनेवाला VIDEO आया सामने

बच्चे पर ध्यान हटने से हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, परिवार रात करीब 9:15 बजे मॉल पहुंचा था, जबकि फिल्म शो 10:55 बजे का था. इस बीच वे तीसरी मंज़िल पर बने फूड कोर्ट (Food Court) में बैठ गए. इसी दौरान आद्विक खेलते हुए पास के एस्केलेटर (Escalator) की ओर गया और ऊपर की तरफ झाँकते समय उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह नीचे गिर गया. चोट की गंभीरता को देखते हुए उसे पहले टिमोनियर हॉस्पिटल, फिर शकुंतला हॉस्पिटल, और बाद में सिटी हॉस्पिटल भेजा गया.

मां और मौसी रील बनाने में थीं व्यस्त

मॉल कर्मचारियों और चश्मदीदों ने बताया कि तीसरी मंज़िल पर पहुंचने के बाद मां और मौसी कुछ देर तक सेल्फी (Selfies) लेती रहीं और उसके बाद रील (Reels) रिकॉर्ड करने लगीं. बच्चे पास में ही खेल रहे थे. खेलने के दौरान बच्चा नीचे झांकने के लिए आगे झुका और अचानक फिसलकर गिर गया. नीचे मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को उठाया और उसकी मदद की.पुलिस अब मॉल के सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) की जांच करेगी और यदि कोई शिकायत दर्ज होती है, तो आगे की कार्रवाई की जाएगी.