IND-W vs ENG-W ICC Women’s World Cup 2025 Scorecard: इंग्लैंड महिला टीम ने भारत के सामने रखा 288 रनों का विशाल चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, हीदर नाइट ने जड़ा शतक, यहां देखें पहली पारी का स्कोरकार्ड

भारत महिला बनाम इंग्लैंड महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें इंग्लैंड की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 288 रन बनाए. भारत की टीम अब जवाबी कार्रवाई के लिए मैदान में उतरेगी और मैच का रोमांच चरम पर होगा. भारतीय महिला टीम के लिए यह मुकाबला सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह में एक अहम पड़ाव है. इंग्लैंड बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच होगा करो या मरो! जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इस बहुप्रतीक्षित मुकाबले में इंग्लैंड की कप्तान हीथर नाइट ने 109 गेंदों पर तेजतर्रार शतकीय पारी खेली, जिसमें उन्होंने 15 चौके और 1 छक्का लगाया. अगली बड़ी योगदान अमी जोन्स का रहा, जिन्होंने 68 गेंदों में 56 रन बनाये.

भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा ने फैंस को प्रभावित करते हुए 10 ओवर में 4 विकेट लिए और 51 रन दिए. उनका यह प्रदर्शन पूरी टीम के लिए एक मजबूत झटका था. अन्य गेंदबाजों में क्रांति गौड़ और स्नेह राणा ने भी प्रभावशाली गेंदबाजी की लेकिन विकेट नहीं लिया. नल्लपुरेड़ी चरणी ने दो विकेट चटकाए, जिनमें कप्तान नैट स्किवर-ब्रंट भी शामिल थीं.

इंग्लैंड की पारी में टैमी ब्यूमोंट और सोफिया डंकले ने भी कुछ रन जोड़े, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के सामने ज्यादा टिक नहीं पाए. भारत के लिए अमनजोत कौर ने दबाव बनाए रखने में मदद की और एक महत्वपूर्ण समय पर विकेट लिया. कुल मिलाकर इंग्लैंड ने चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया, जो भारत के लिए जीत हासिल करने हेतु एक अच्छी स्थिति प्रस्तुत करता है.