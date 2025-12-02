Heart Attack Caught On Camera: इंदौर में पंक्चर रिपेयर के लिए निकले युवक की अचानक हार्ट अटैक से मौत, वीडियो वायरल

हार्ट अटैक (Photo: X|@FreePressMP)

इंदौर (मध्य प्रदेश): सोमवार सुबह परदेशीपुरा इलाके में एक 27 वर्षीय युवक स्कूटर का पंक्चर ठीक करवाने के लिए पैदल जा रहा था, तभी अचानक हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई. घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें युवक अपनी टू-व्हीलर को धक्का देते हुए अचानक सड़क पर गिरता हुआ दिखाई देता है. युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मौत के कारणों की पुष्टि के लिए पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है. मृतक की पहचान जनता क्वार्टर निवासी विनीत कुचेकर के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, वह सुबह करीब 11:30 बजे घर से निकला था और पिंक फ्लावर HS स्कूल के पास गिरने से पहले सिर्फ 300 मीटर ही चला था. विनीत अपने पिता संजय के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यवसाय में काम करता था. परिजन बताते हैं कि उसे पहले कभी दिल से संबंधित कोई समस्या नहीं थी. यह भी पढ़ें: Surat Horror: सूरत में दिल दहला देने वाला हादसा! हाई-स्पीड बाइक चलाने वाला युवा इन्फ्लुएंसर मौत का शिकार, सिर धड़ से हुआ अलग

इंदौर में इससे एक दिन पहले भी हार्ट अटैक से एक युवक की मौत हुई. हीरानगर इलाके में एक शादी समारोह के दौरान 35 वर्षीय जितेंद्र सूर्यवंशी की बारात में अचानक तबीयत बिगड़ गई. डांस करते समय उसे घबराहट हुई और वह पास की DJ गाड़ी में बैठ गया, लेकिन उसकी हालत और खराब हो गई. थोड़ी देर बाद वह नीचे गिर पड़ा.

27-year-old youth going to repair scooter puncture dies of heart attack in Indore#MadhyaPradesh #MPNews #FreePressMP pic.twitter.com/wRK18B26jE — Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) December 2, 2025

उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और फिर MY अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने इस मामले में भी मौत की वजह जानने हेतु पोस्टमार्टम कराया है.