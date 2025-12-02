Indore Shocker: पेंटिंग बनाकर 11वीं की छात्रा ने कर ली आत्महत्या, मध्य प्रदेश के इंदौर में परिजनों में फैला मातम

A student committed suicide in Indore. (Photo- Pixabay)

Indore News: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) में एक 17 वर्षीय छात्रा ने घर में अकेली होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या (Suicide) कर ली. घटना उस समय सामने आई, जब परिवार के सदस्य काम से लौटे और उन्होंने घर का दरवाज़ा अंदर से बंद पाया.दरवाज़ा तोड़ने पर राधिका का शव फंदे पर लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में मातम और सदमा फैल गया.पुलिस जांच के दौरान घर की दीवार पर दो चित्र (Paintings) मिले. जिन्होंने मामले को और रहस्यमयी बना दिया है. एक चित्र में लड़की एक हाथ से गुडबाय (Goodbye) कहते हुए दिखाई दे रही थी. दूसरे चित्र में पहाड़ और शांत वातावरण (Calm Landscape) दर्शाया गया था.

पुलिस इन दोनों चित्रों को छात्रा की मानसिक स्थिति (Mental State) और आत्महत्या के फैसले से जोड़कर देख रही है. इन रेखाचित्रों का भावनात्मक अर्थ निकालने के लिए विशेषज्ञों की मदद भी ली जा सकती है.ये भी पढ़े:Jashpur Shocker: सुसाइड नोट में छेड़छाड़ का आरोप.. 15 साल की नाबालिग छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस ने प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार, जशपुर जिले के शिक्षा विभाग में खलबली

सुसाइड नोट नहीं, पर मोबाइल और नोटबुक जब्त

मौके की तलाशी के दौरान पुलिस को कोई सुसाइड नोट (Suicide Note) नहीं मिला, लेकिन छात्रा का मोबाइल फोन, नोटबुक और दोनों पेंटिंग्स को जांच के लिए जब्त किया गया है. पुलिस का मानना है कि मोबाइल फोन (Mobile Data) और नोटबुक में छात्रा की मानसिक परेशानी, तनाव या किसी अन्य वजह के संकेत मिल सकते हैं. ये सभी चीजें डिजिटल फॉरेंसिक (Digital Forensic) के लिए भेजी जा रही हैं.

परिवार ने बताया—हाल ही में व्यवहार में बदलाव

परिवार के अनुसार छात्रा बेहद शांत स्वभाव (Quiet Nature) की लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके व्यवहार में हल्का बदलाव देखने को मिल रहा था. वह कला (Art) में रुचि रखती थी, लेकिन ‘गुडबाय’ वाले चित्र ने परिवार को गहराई से हिला दिया है. परिवार का कहना है कि पढ़ाई (Study Pressure) की समस्या या किसी व्यक्तिगत तनाव (Personal Stress) के बारे में वह खुलकर बात नहीं करती थी.

पुलिस कर रही है सभी पहलुओं की जांच

आज़ाद नगर पुलिस ने पंचनामा (Panchnama) करने के बाद शव को पोस्टमॉर्टम (Post-Mortem) के लिए भेज दिया है. पुलिस अब छात्रा के शिक्षकों, दोस्तों और परिजन से पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने यह कदम क्यों उठाया.पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं सोशल मीडिया (Social Media Influence), पढ़ाई का दबाव या किसी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या इसकी वजह तो नहीं थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और डिजिटल डेटा मिलने के बाद मामले की वजह और स्पष्ट हो पाएगी.

आत्महत्या रोकथाम के लिए और मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर पर मदद के लिए कॉल करें:

Tele Manas (Ministry of Health) – 14416 or 1800 891 4416; NIMHANS – + 91 80 26995000 /5100 /5200 /5300 /5400; Peak Mind – 080-456 87786; Vandrevala Foundation – 9999 666 555; Arpita Suicide Prevention Helpline – 080-23655557; iCALL – 022-25521111 and 9152987821; COOJ Mental Health Foundation (COOJ) – 0832-2252525.