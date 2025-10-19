IND-W vs ENG-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: इंग्लैंड बनाम भारत महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच होगा करो या मरो! जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

इंग्लैंड महिला बनाम भारतीय महिला (Photo credit: X @BCCIWomen and Instagram @englandcricket)

Where To Watch India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Live Telecast: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्तमान में अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. उन्होंने अपने चार मैचों में से दो में जीत हासिल की है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल तीन विकेट से हार का सामना किया था. टीम की इस प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन घरेलू मैदान पर उनका खेल अभी भी खतरनाक साबित हो सकता है. भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ शानदार वापसी की है, जिससे टीम के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है. भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप मिनी बैटल में होगी कांटे की टक्कर, जो बदल सकता है मैच का रुख

वहीं, इंग्लैंड महिला टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और उन्होंने अपने चार मैचों में तीन जीत दर्ज की हैं. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित मुकाबला और श्रीलंका पर 89 रन की जबरदस्त जीत शामिल है. इंग्लैंड टीम मजबूत फॉर्म में है और उन्होंने अपनी पिछली चार पूर्ण वनडे मैचों में लगातार जीत हासिल की है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सफलताएं शामिल हैं. यह हाई-प्रोफाइल मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल क्वालीफाई करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 20वां मुकाबला 19 अक्टूबर(रविवार) को इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 03:00 बजे से खेला जाएगा.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला ICC महिला विश्व कप 2025 मैच का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं. दर्शक Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास है. क्रिकेट फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक होगा. इस तरह दर्शक टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों से मैच का आनंद उठा सकते हैं.