IND-W vs ENG-W Mini Battle: भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप मिनी बैटल में होगी कांटे की टक्कर, जो बदल सकता है मैच का रुख

भारत महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Mini Battle: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जाएगा. इस मुकाबले से पहले फैंस में जबरदस्त उत्साह है. यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल की दिशा तय कर सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा उन मिनी बैटल्स की हो रही है जो मैदान पर रोमांच को चरम पर पहुंचा देंगी. भारत बनाम इंग्लैंड महिला विश्व कप मैच का खेल बिगड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम का मौसम

भारत इस समय पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पर है और हर मैच जीतना उसके लिए जरूरी हो गया है. इंग्लैंड पहले से लय में है और सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के इरादे से उतरेगा. ऐसे में इन मिनी बैटल्स में बढ़त हासिल करना दोनों टीमों के लिए अहम होगा. यह मुकाबला सिर्फ टीमों की नहीं बल्कि खिलाड़ियों की प्रतिष्ठा का भी होगा. फैंस को उम्मीद है कि यह मैच रोमांच, प्रदर्शन और अहम पलों से भरपूर रहेगा.

स्मृति मंधाना बनाम लॉरेन बेल: पावर हिटिंग बनाम पेस अटैक

भारतीय ओपनर स्मृति मंधाना अपनी क्लासिक टाइमिंग और स्ट्रोकप्ले के लिए जानी जाती हैं. दूसरी ओर इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल नई गेंद से स्विंग और पेस के जरिए शुरुआती झटके देने में माहिर हैं. यह टक्कर ओपनिंग ओवर्स में मैच की दिशा तय कर सकती है. अगर मंधाना शुरुआत में टिक गईं तो इंग्लैंड पर दबाव बढ़ना तय है, लेकिन बेल की एक सटीक गेंद भारत की योजनाओं को गड़बड़ा सकती है.

दीप्ति शर्मा बनाम नैट साइवर-ब्रंट: ऑलराउंडर मुकाबला

भारत की भरोसेमंद ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बैट और बॉल दोनों से गेम बदलने की क्षमता रखती हैं. वहीं इंग्लैंड की स्टार नैट साइवर-ब्रंट आक्रामक बल्लेबाजी और स्मार्ट बॉलिंग के लिए जानी जाती हैं.

इन दोनों के बीच की टक्कर मिडिल ओवर्स में रोमांच पैदा करेगी. अगर दीप्ति विकेट चटकाती हैं या रन रोकती हैं, तो भारत का पलड़ा भारी रहेगा. वहीं साइवर-ब्रंट भारतीय गेंदबाजी पर दबदबा बनाकर इंग्लैंड को मजबूत पकड़ दिला सकती हैं.