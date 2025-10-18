IND-W vs ENG-W 2025, Indore Weather Report: भारत बनाम इंग्लैंड महिला विश्व कप मैच का खेल बिगड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम का मौसम

होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर(Photo Credit: X/@IndianTechGuide)

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Weather Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्तमान में अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. उन्होंने अपने चार मैचों में से दो में जीत हासिल की है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल तीन विकेट से हार का सामना किया था. टीम की इस प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन घरेलू मैदान पर उनका खेल अभी भी खतरनाक साबित हो सकता है. भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ शानदार वापसी की है, जिससे टीम के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच में वापसी करना चाहेगी भारतीय महिला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

वहीं, इंग्लैंड महिला टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और उन्होंने अपने चार मैचों में तीन जीत दर्ज की हैं. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित मुकाबला और श्रीलंका पर 89 रन की जबरदस्त जीत शामिल है. इंग्लैंड टीम मजबूत फॉर्म में है और उन्होंने अपनी पिछली चार पूर्ण वनडे मैचों में लगातार जीत हासिल की है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सफलताएं शामिल हैं. यह हाई-प्रोफाइल मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल क्वालीफाई करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

इंदौर मौसम रिपोर्ट(Indore Weather Report)

इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में 19 अक्टूबर को भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले महिला विश्व कप 2025 के 20वें मैच के लिए मौसम अनुकूल रहने की उम्मीद है. रविवार के दिन आसमान साफ और धूप वाला रहेगा, जिसमें बारिश की संभावना बेहद कम (लगभग 5 प्रतिशत) है. तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि आर्द्रता 40 से 61 प्रतिशत के बीच रह सकती है. हवा की गति लगभग 6 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो खेल के लिए आदर्श परिस्थितियां पेश करेगी.

हालांकि, शनिवार को इंदौर में भारी बारिश हुई थी, जिसके कारण भारतीय महिला टीम का अंतिम प्रैक्टिस सत्र रद्द हो गया था. होलकर स्टेडियम में तेज बारिश ने मैदान को भिगो दिया था और ग्राउंड स्टाफ को पूरे मैदान को कवर करना पड़ा था. लेकिन रविवार को मौसम पूरी तरह साफ रहने और बिना किसी रुकावट के पूरा मैच खेले जाने की प्रबल संभावना है.