IND-W vs ENG-W ICC Women’s World Cup 2025 Preview: इंग्लैंड के खिलाफ महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच में वापसी करना चाहेगी भारतीय महिला, जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

India Women's National Cricket Team vs England Women's National Cricket Team Match Preview: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप(ICC Women’s World Cup) 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर (Indore) के होलकर क्रिकेट स्टेडियम (Holkar Cricket Stadium) में खेला जाएगा. भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्तमान में अंक तालिका में चौथे स्थान पर है. उन्होंने अपने चार मैचों में से दो में जीत हासिल की है और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल तीन विकेट से हार का सामना किया था. टीम की इस प्रदर्शन में उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन घरेलू मैदान पर उनका खेल अभी भी खतरनाक साबित हो सकता है. भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ शानदार वापसी की है, जिससे टीम के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है. महिला विश्व कप के 13वें सत्र में किसने मचाया बल्ले और गेंद से धमाल? देखें टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन और विकेट लेने वाली खिलाड़ियों की लिस्ट

वहीं, इंग्लैंड महिला टीम अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है और उन्होंने अपने चार मैचों में तीन जीत दर्ज की हैं. इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित मुकाबला और श्रीलंका पर 89 रन की जबरदस्त जीत शामिल है. इंग्लैंड टीम मजबूत फॉर्म में है और उन्होंने अपनी पिछली चार पूर्ण वनडे मैचों में लगातार जीत हासिल की है, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सफलताएं शामिल हैं. यह हाई-प्रोफाइल मुकाबला दोनों टीमों के लिए सेमीफाइनल क्वालीफाई करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला हेड टू हेड रिकॉर्ड (IND-W vs ENG-W Head To Head Record In ODI): भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड महिला टीम के बीच अब तक वनडे प्रारूप में कुल 79 मुकाबले खेले जा चुके हैं. आमने-सामने की टक्कर में इंग्लैंड ने बढ़त बनाए रखी है. इंग्लैंड ने इन मैचों में 41 बार जीत दर्ज की है, जबकि भारत ने 36 मुकाबलों में जीत हासिल की है. दो मैच टाई या बिना नतीजे के समाप्त हुए। यह आंकड़े बताते हैं कि दोनों टीमों के बीच मुकाबले हमेशा कड़े और प्रतिस्पर्धात्मक रहे हैं, हालांकि इंग्लैंड को मामूली बढ़त हासिल है.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए मुख्य खिलाड़ी (IND-W vs ENG-W Key Players To Watch Out): भारत की तरफ़ से ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स अहम खिलाड़ी होंगे. वहीं इंग्लैंड के लिए नैट साइवर-ब्रंट, हीथर नाइट, लॉरेन बेल प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनसे टीम की जीत की उम्मीदें जुड़ी हैं.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मिनी बैटल (IND-W vs ENG-W Mini Battle): भारत की स्मृति मंधाना और इंग्लैंड की स्टार गेंदबाज लॉरेन बेल की टक्कर रोमांचक होगी. इसके अलावा भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा बनाम इंग्लैंड की नैट साइवर-ब्रंट की भिड़ंत भी मैच का रुख बदल सकती है.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 कब और कहां खेला जाएगा?

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का 20वां मुकाबला इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह 03:00 बजे से खेला जाएगा.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

ICC टूर्नामेंट का प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है, और दर्शक भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर देख सकते हैं. वहीं, JioHotstar OTT प्लेटफॉर्म पर मैच का लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल, स्मार्ट टीवी, टैब समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर उपलब्ध होगा.

भारतीय महिला बनाम इंग्लैंड महिला वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन:

भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: प्रतीका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, अमंनजोत कौर, क्रांति गौड़, श्री चारानी

इंग्लैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: टैमी ब्यूमोंट, एम्मा लैम्ब, सोफिया डंकले, नैट साइवर-ब्रंट (कप्तान), हीथर नाइट, एमी जोन्स (विकेटकीपर), डैनी व्याट-हॉज, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, लॉरेन बेल