ICC Women’s World Cup 2025: इंदौर में डिनर के दौरान ऑस्ट्रेलिया महिला खिलाड़ियों के साथ हुआ बुरा बर्ताव, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

Mumbai, October 25: आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है. वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और टीम इंडिया ने जगह बनाई. वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गुरूवार यानी 30 अक्टूबर को भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. इस बीच एक चौंकाने वाली घटना में, जिसने वैश्विक आक्रोश फैला दिया है, दो ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों के साथ गुरुवार सुबह इंदौर में एक बाइक सवार ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की और पास के कैफे में जाते समय उन्हें "अनुचित तरीके से छुआ". मौजूदा महिला विश्व कप के दौरान हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर तूफ़ान ला दिया है और भारत में महिला सुरक्षा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने कड़ी आलोचना की है.

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक आधिकारिक बयान में परेशान करने वाली घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि सीए पुष्टि कर सकता है कि इंदौर में एक कैफे में जाते समय ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की दो सदस्यों के पास एक मोटरसाइकिल चालक ने संपर्क किया और उन्हें अनुचित तरीके से छुआ. टीम सुरक्षा द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जो मामले को संभाल रही है.

पुलिस के मुताबिक घटना सुबह करीब 11 बजे खजराना रोड के पास हुई. अकील खान नाम के संदिग्ध ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल पर दो खिलाड़ियों का पीछा किया, उनमें से एक को गलत तरीके से छुआ और फिर घटनास्थल से भाग गया. ऑस्ट्रेलियाई टीम के सुरक्षा अधिकारी डैनी सिमंस और स्थानीय पुलिस के बीच त्वरित समन्वय के परिणामस्वरूप त्वरित जांच हुई. सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही और होटल रिकॉर्ड ने 24 घंटे के भीतर संदिग्ध का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने में मदद की.

अधिकारियों ने खुलासा किया कि काली मोटरसाइकिल पर सवार खान के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग) और धारा 78 (पीछा करना) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी.

मध्य प्रदेश पुलिस ने पुष्टि की कि मोटरसाइकिल का नंबर रिकॉर्ड करने वाले एक दर्शक ने अपराधी की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. एक अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध का वाहन और विवरण गवाहों द्वारा दिए गए विवरण से मेल खाता है. उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है.

इस घटना की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों हलकों से व्यापक निंदा हुई है. कई विदेशी मीडिया आउटलेट्स ने सवाल उठाया कि भारत - जो आगामी वर्षों में प्रमुख टूर्नामेंटों की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है - अगर दिन के उजाले में ऐसी घटनाएं होती हैं तो मेहमान खिलाड़ियों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दे सकता है.

उपयोगकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर नाराजगी व्यक्त की, #ShameInIndore और #WomenSafetyInIndia जैसे हैशटैग सभी प्लेटफार्मों पर ट्रेंड कर रहे हैं. कई लोगों ने स्थानीय अधिकारियों से कड़े निवारक उपायों और अधिक जवाबदेही की मांग की.

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस कृत्य को "भारत की छवि पर एक दाग" करार दिया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है बल्कि देश का अपमान है. सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि कोई दोबारा भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की हिम्मत न कर सके.

उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति रखती है और आश्वासन दिया कि आरोपियों को ऐसी सजा मिलेगी जो दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी.

ऑस्ट्रेलियाई टीम, जो इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ग्रुप-स्टेज मैच खेलने के लिए इंदौर में है, को कथित तौर पर इस घटना के बाद अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की गई है. हालाँकि, इस परेशान करने वाले प्रकरण ने उस महिला विश्व कप पर छाया डाल दी है जो अन्यथा एक करीबी मुकाबले वाला रहा है, जिससे भारत में महिला एथलीटों की सुरक्षा पर वैश्विक चिंताएँ फिर से पैदा हो गई हैं.