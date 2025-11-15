नवी मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो और अकासा एयर शुरू करेंगी उड़ान, दिल्ली-बेंगलुरु समेत जुड़ेंगे कई शहर

मुंबई, 15 नवंबर : भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो और अकासा एयर ने नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों को विस्तार देने की घोषणा की है. इंडिगो एयरलाइन देश के 10 शहरों को जोड़ेगी, जबकि अकासा एयर ने चार भारतीय शहरों के लिए उड़ान का फैसला लिया है. इंडिगो 25 दिसंबर से एनएमआईए से उड़ानें शुरू करेगी. एयरलाइन दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, नॉर्थ गोवा (मोपाह), जयपुर, नागपुर, कोचिन और मैंगलोर समेत 10 शहरों को सीधे जोड़ेगी. इंडिगो ने एक बयान में कहा कि एयरलाइन की योजना एनएमआईए में अपने परिचालन का विस्तार करने की है. आने वाले समय में और अधिक शहरों के लिए सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी.

अकासा एयर भी एनएमआईए से सबसे पहले उड़ानें शुरू करने वाली एयरलाइंस में शामिल हो गई है. चार भारतीय शहरों से सीधे जुड़ते हुए अकासा एयर 25 दिसंबर को दिल्ली और नवी मुंबई के बीच अपनी पहली उड़ान संचालित करेगी. इसके बाद नवी मुंबई को गोवा, दिल्ली और कोच्चि (26 दिसंबर से प्रभावी) और अहमदाबाद (31 दिसंबर से प्रभावी) से जोड़ने वाली नियमित उड़ानें शुरू होंगी. एयरलाइन ने जानकारी दी कि उड़ानों की बुकिंग अकासा एयर की वेबसाइट, एंड्रॉइड और आईओएस ऐप और कई प्रमुख ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से शुरू हो गई है. यह भी पढ़ें : Ranchi Road Accident: रांची में अनियंत्रित होकर डैम में गिरी कार, तीन पुलिसकर्मियों की मौत

कंपनी ने कहा कि अकासा एयर एनएमआईए से अपने परिचालन का धीरे-धीरे विस्तार करेगी और साप्ताहिक उड़ानों की संख्या (300 घरेलू और 50 अंतरराष्ट्रीय तक) बढ़ाएगी. अपनी व्यापक नेटवर्क रणनीति के तहत, एयरलाइन वित्त वर्ष 2027 के अंत तक 10 पार्किंग बेस तक विस्तार करने की भी योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य प्रमुख मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर केंद्रित है.

बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले महीने नवी मुंबई एयरपोर्ट (एनएमआईए) के पहले चरण का उद्घाटन किया था. यह एयरपोर्ट भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है, जिसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत विकसित किया गया है. इसे मुंबई महानगर क्षेत्र के दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में बनाया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (सीएसएमआईए) के साथ मिलकर काम करता है. इसे भारत की वित्तीय राजधानी से हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है.