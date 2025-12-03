IndiGo की मुश्किल बढ़ी! 100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, परेशानी में देशभर की यात्री

IndiGo Flight (Photo: @indigo/X)

IndiGo Flight Cancellation: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन IndiGo बुधवार को बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर 100 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. हजारों यात्री घंटों फंसे रहे और एयरपोर्ट्स पर अफरातफरी जैसी स्थिति बन गई.

100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल

An IndiGo Spokesperson says - We acknowledge that IndiGo’s operations have been significantly disrupted across the network for the past two days, and we sincerely apologize to our customers for the inconvenience caused. A multitude of unforeseen operational challenges including… pic.twitter.com/lTRd4ZckZt — ANI (@ANI) December 3, 2025

क्रू की कमी और नए नियमों ने बिगाड़ा सिस्टम

सूत्रों के मुताबिक नए Flight Duty Time Limitation (FDTL) नियम लागू होने के बाद एयरलाइन को पायलट और केबिन क्रू की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. नए नियमों में क्रू को ज्यादा रेस्ट टाइम और बेहतर शेड्यूलिंग की अनिवार्यता है. IndiGo अपनी बड़ी फ्लीट के हिसाब से इन नियमों को मैनेज नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से कई फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ा.

कई जगहों पर यात्रियों ने बताया कि उनकी उड़ानों में 7 से 8 घंटे तक की देरी हुई. देश के घरेलू उड़ान बाजार में 60% हिस्सेदारी रखने वाली IndiGo की गड़बड़ी का असर अन्य एयरलाइंस पर भी पड़ा.

IndiGo ने दी सफाई, यात्रियों से मांगी माफी

एयरलाइन की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि पिछले दो दिनों में 'अनपेक्षित ऑपरेशनल चुनौतियों' ने नेटवर्क पर असर डाला है. इसमें टेक्निकल गड़बड़ियां, विंटर शेड्यूल, मौसम की समस्या, एयरपोर्ट कंजेशन और नए नियमों की वजह से क्रू शेड्यूलिंग के बदलाव शामिल हैं.

कंपनी ने कहा कि अगले 48 घंटे में फ्लाइट शेड्यूल को धीरे-धीरे स्थिर किया जाएगा. साथ ही यात्रियों को रीबुकिंग और रिफंड की सुविधा दी जा रही है.

देशभर के एयरपोर्ट्स पर हालात बिगड़े

हैदराबाद के RGIA एयरपोर्ट में 33 IndiGo फ्लाइट्स रद्द हुईं, जिससे लंबी लाइनें लग गईं.

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 42 उड़ानें प्रभावित हुईं.

दिल्ली एयरपोर्ट पर Amadeus चेक-इन सिस्टम की स्लो होने से दिक्कत और बढ़ गई.

सोशल मीडिया पर यात्रियों ने एयरलाइन पर गुस्सा जाहिर किया और अपनी परेशानियां शेयर कीं.

IndiGo ने यात्रियों से अपील की है कि वे एयरपोर्ट जाने से पहले फ्लाइट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर लें.