नवि मुंबई एयरपोर्ट से शुरू हो रहीं अकासा एयर की उड़ानें, दिल्ली, गोवा जाना हुआ आसान, देखें फ्लाइट शेड्यूल की पूरी लिस्ट

(Photo : X)

Akasa Air Navi Mumbai Airport Flights: मुंबई और आसपास रहने वालों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त खबर आ रही है. अगर आप भी हवाई सफर करते हैं, तो यह न्यूज आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी. भारत की नई और तेजी से पॉपुलर हो रही एयरलाइन, अकासा एयर (Akasa Air), अब नवि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NMI) से अपनी उड़ानें शुरू करने जा रही है.

जी हां, आपने सही सुना! यह शानदार शुरुआत 25 दिसंबर 2025 से हो रही है. मतलब, क्रिसमस के ठीक बाद आप इस नए-नवेले एयरपोर्ट से फर्राटे से उड़ान भर पाएंगे.

भीड़-भाड़ से मिलेगा छुटकारा

सोचिए, नवि मुंबई का यह बिल्कुल नया एयरपोर्ट, जो समुद्र के किनारे बना है, अब आपको सीधे देश के 4 बड़े शहरों से जोड़ देगा. अकासा एयर ने शुरुआत में दिल्ली, गोवा, कोच्चि और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट्स की घोषणा की है. इसका सीधा मतलब है कि अब आपको पुराने एयरपोर्ट के लंबे ट्रैफिक और भीड़-भाड़ से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है.

अकासा एयर ने अपने पार्टनर्स को जो लेटर भेजा है, उसमें पूरा फ्लाइट शेड्यूल भी बताया गया है. आइए, आपको एकदम आसान भाषा में समझाते हैं कि कब, कहां की फ्लाइट मिलेगी.

क्या है नया फ्लाइट शेड्यूल?

यहाँ देखिए नवि मुंबई (NMI) से आने-जाने वाली फ्लाइट्स का पूरा टाइम-टेबल:

1. दिल्ली का रूट

25 दिसंबर (सिर्फ एक दिन): दिल्ली से सुबह 5:25 बजे (QP 1831) उड़ेगी और 8:10 बजे नवि मुंबई पहुंचेगी. नवि मुंबई से सुबह 8:50 बजे (QP 1832) उड़ेगी और 11:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

26 दिसंबर से (रोजाना): दिल्ली से सुबह 6:30 बजे (QP 1831) चलेगी और 8:50 बजे नवि मुंबई पहुंचेगी. नवि मुंबई से सुबह 10:55 बजे (QP 1832) चलेगी और दोपहर 1:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी.



2. गोवा का मस्त प्लान (बुधवार छोड़कर)

25 दिसंबर से: गोवा से तड़के 3:40 बजे (QP 1928) उड़ेगी और 5:00 बजे नवि मुंबई उतरेगी. नवि मुंबई से सुबह 5:40 बजे (QP 1927) उड़ेगी और 6:55 बजे गोवा पहुंच जाएगी. (वीकेंड पर गोवा जाने के लिए परफेक्ट!)



3. कोच्चि कनेक्शन

26 दिसंबर से (शुक्रवार और शनिवार): कोच्चि से सुबह 10:50 बजे (QP 1914) और नवि मुंबई से वापसी दोपहर 1:30 बजे (QP 1915).

28 दिसंबर से (मंगलवार, बुधवार और रविवार): कोच्चि से सुबह 8:50 बजे (QP 1914) और नवि मुंबई से वापसी सुबह 11:30 बजे (QP 1915).



4. अहमदाबाद की उड़ान (सिर्फ बुधवार को)

31 दिसंबर 2025 से: नवि मुंबई से सुबह 5:40 बजे (QP 1916) उड़ेगी और 6:50 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएगी.



Flight operations from Navi Mumbai to begin from Dec 25 Akasa Air announces flights to Delhi, Goa, Kochi and Ahmedabad pic.twitter.com/r6glUaOnMd — aneesh phadnis (@aneeshp) November 14, 2025

टिकट कैसे बुक करें?

तो देर किस बात की? अगर आप क्रिसमस या न्यू ईयर के आसपास इन शहरों में जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी टिकट बुक कर सकते हैं. आप अकासा एयर की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या अपने किसी भी भरोसेमंद ट्रैवल एजेंट से टिकट ले सकते हैं.

क्योंकि यह एक बिल्कुल नया रूट है और एयरपोर्ट भी नया है, तो हो सकता है टिकटें जल्दी बिक जाएं. इसलिए समझदारी इसी में है कि प्लानिंग फटाफट कर ली जाए. यह नई सर्विस न सिर्फ नवि मुंबई वालों के लिए बल्कि पूरे देश के यात्रियों के लिए सफर को और आसान और आरामदायक बनाएगी.