UP: वाराणसी एयरपोर्ट पर Akasa Air Flight में अफरा-तफरी, यात्री ने टेकऑफ से पहले खोला इमरजेंसी गेट; पूछताछ में जुटी पुलिस

Varanasi Akasa Air flight incident (Photo: X)

Varanasi Akasa Air Flight Incident: वाराणसी से मुंबई जा रही अकासा एयर की एक उड़ान में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक यात्री ने आपातकालीन निकास द्वार खोलने का प्रयास किया. यह घटना वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (Lal Bahadur Shastri International Airport) पर उड़ान संख्या QP 1497 में हुई, जो सोमवार शाम 6:45 बजे रवाना होने वाली थी. रिपोर्टों के अनुसार, जैसे ही विमान रनवे की ओर बढ़ रहा था, जौनपुर जिले के गौरा बादशाहपुर (Gaura Badshahpur) निवासी सुजीत सिंह नामक एक यात्री ने अचानक आपातकालीन निकास द्वार खोलने का प्रयास किया.

फ्लाइट क्रू ने तुरंत पायलट को सूचित किया. इसके बाद पायलट ने विमान को रनवे से वापस मोड़ दिया और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचित किया.

ये भी पढें: Viral Video: बेंगलुरु दिल्ली फ्लाइट में नशे में धुत यात्री ने मचाया हंगामा, अकासा एयर क्रू ने विमान से उतारा

सभी यात्रियों के उतरने के बाद जांच शुरू

घटना के बाद, विमान को वापस एप्रन पर लाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया. हवाई अड्डे के सुरक्षाकर्मियों ने सुजीत सिंह को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए पुलिस (Varanasi Police) को सौंप दिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने "उत्सुकतावश" आपातकालीन द्वार खोलने की कोशिश की थी.

सुरक्षा जांच के बाद विमान ने भरी उड़ान

फूलपुर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है. गहन सुरक्षा जांच के बाद, विमान शाम लगभग 7:45 बजे मुंबई के लिए रवाना हुआ.

एयरलाइन और अधिकारियों ने यात्रियों से ऐसे मामलों में सतर्क रहने और विमान में किसी भी असामान्य गतिविधि की तुरंत सूचना देने की अपील की है.