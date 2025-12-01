Seawood-Darave-Karave Station: नवी मुंबई में सीवुड्स-डरावे स्टेशन का नाम बदला, अब सीवुड-डरावे-करावे के नाम से जाना जाएगा

(Photo credits Wikimedia Commons0

Seawood-Darave-Karave Station: हार्बर लाइन पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर है. अब यदि आप हार्बर लाइन पर यात्रा करेंगे, तो आपको सीवुड्स-डरावे स्टेशन की जगह नया नाम सीवुड-डरावे-करावे दिखाई देगा. रेलवे मंत्रालय ने नवी मुंबई स्थित इस स्टेशन का नाम बदलने का निर्णय लिया है. रेलवे विभाग की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद यह बदलाव सोमवार यानी आज 1 दिसंबर से आधिकारिक रूप से लागू हो गया.

क्यों बदला गया नाम?

दरअसल, स्टेशन के नए नाम में सीवुड्स पास की एक आवासीय सोसाइटी का नाम है, जबकि डरावे और करावे नजदीक स्थित दो गांवों के नाम हैं. यह हॉर्बर लाइन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जो नवी मुंबई को मुंबई महानगर से जोड़ता है. इसी कारण सीवुड्स-डरावे स्टेशन का नाम बदलकर सीवुड-डरावे-करावे कर दिया गया. यह भी पढ़े: Northern Railway: उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के आठ रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, जानें कौन कौन से स्टेशन का नाम बदला

सरकार के अनुरोध पर बदलाव

अधिकारियों ने बताया कि यह नाम परिवर्तन महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर किया गया है. सेंट्रल रेलवे के प्रवक्ता डॉ. स्वप्निल डी. नीला (Swapnil D. Nila) ने बताया कि स्टेशन का कोड भी बदला गया है—अब नया कोड SWDK होगा, जबकि पहले यह SWDV था.

मुंबई में पहले भी बदले गए हैं कई स्टेशन के नाम

रेलवे मंत्रालय इससे पहले भी मुंबई के कई स्टेशनों के नाम बदल चुका है. इनमें एलफिंस्टन रोड का प्रभादेवी, चिंचपोकली, कुर्ला, और दादर (पूर्व/पश्चिम विभाजन के साथ नए बोर्ड) जैसे स्टेशनों पर नाम बदलाव या नए नाम बोर्ड लगाए गए हैं.

देशभर में भी हुए हैं स्टेशन नाम परिवर्तन

देश के अन्य हिस्सों में भी कई प्रमुख स्टेशनों के नाम बदले गए हैं. पिछले वर्षों में इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, मुगलसराय का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, और हबली स्टेशन का नाम बदलकर देश का सबसे लंबा स्टेशन नाम रखा गया है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण स्टेशनों के नामों में बदलाव किए जा चुके हैं.