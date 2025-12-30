BMC समेत महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं का आज नामांकन का अंतिम दिन, 15 जनवरी को होने हैं चुनाव

(Photo Credits WB)

BMC Elections 2026: महाराष्ट्र में BMC (मुंबई महानगरपालिका) समेत 29 महानगरपालिकाओं में चुनावी प्रक्रिया तेज़ हो गई है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से चल रही थी और आज, 30 दिसंबर को अंतिम दिन है. जिन उम्मीदवारों को विभिन्न पार्टियों की ओर से टिकट मिला है, वे अपने नामांकन दाखिल करने के लिए चुनाव कार्यालय पहुंच रहे हैं. यह भी पढ़े: BJP First Candidates List: BMC चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची; जानें किसे कहां से मिला टिकट

चुनाव मैदान में ये प्रमुख पार्टियां मैदान में

महाराष्ट्र के इस चुनाव में महायुती में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना सक्रिय हैं। वहीं, शिवसेना UBT, मनसे, शरद पवार की NCP, अजित पवार की अलग NCP और छोटे दल जैसे AIMIM तथा समाजवादी पार्टी समेत अन्य छोटे दल भी चुनाव में भाग ले रहे हैं. हाल के दिनों में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है.

नामांकन की महत्वपूर्ण तारीखें

नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन: 30 दिसंबर

नामांकन की जांच (Scrutiny): 31 दिसंबर

नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख: 2 जनवरी 2026

अंतिम उम्मीदवारों की सूची: 3 जनवरी 2026

चुनाव: 15 जनवरी 2026

मतगणना: 16 जनवरी 2026

कौन-कौन से नगर शामिल हैं

इन 29 महानगरपालिकाओं में मुंबई के अलावा नवी मुंबई, ठाणे, वसई विरार, पनवेल, पुणे, नासिक, अमरावती, नागपुर और अन्य प्रमुख शहर शामिल हैं. BMC और अन्य महानगरपालिकाओं में चुनाव राजनीतिक दलों के लिए चुनौती और जनता के लिए अहम अवसर है.

चुनावी माहौल और तैयारी

BMC चुनाव हमेशा हाई-प्रोफाइल रहे हैं और इस बार भी सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है. उम्मीदवार प्रचार और रणनीति में जुटे हैं, जबकि चुनाव आयोग ने सभी सुरक्षा और पारदर्शिता के इंतजाम किए हैं.

परिणाम और अगले कदम

चुनाव के परिणाम 16 जनवरी को घोषित होंगे, जो महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दे सकते हैं. प्रशासन ने विभिन्न शहरों में शांतिपूर्ण मतदान और मतगणना सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं.

इस प्रकार, 15 जनवरी को होने वाले चुनाव से पहले आज का दिन उम्मीदवारों और पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतिम नामांकन दाखिल होने के बाद ही वे चुनावी मैदान में पूरी तरह से अपने कदम रख पाएंगे.