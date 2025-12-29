BJP First Candidates List: BMC चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची; जानें किसे कहां से मिला टिकट

(Photo Credits Twitte)

BJP First Candidates List: मुंबई में पिछले कई दिनों से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव की गहमागहमी के बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को अपनी 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस सूची में लगभग सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. चुनाव लड़ने को लेकर महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों को मौका मिला है। पार्टी ने जहां महिला सीटें हैं, वहां महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, वहीं जहां सामान्य सीटें हैं, वहां पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के अनुसार चुनाव मैदान में उतारा है. महायुति में नेतृत्व कर रही BJP ने हाल ही में राज्य के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में सफलता हासिल की थी और अब वह नगर निगम चुनावों में उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है.

बीजेपी का शिवसेना से गठबंधन

बीजेपी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में बीएमसी चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बीजेपी 227 सीटों में से 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे की शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव को लेकर एक्शन में राज ठाकरे, पदाधिकारियों के साथ मुंबई में की अहम बैठक

जानें किसे कहां से मिला टिकट

क्रमांक वार्ड नंबर उम्मीदवार का नाम 1 2 तेजस्वी घोषलकर 2 7 गणेश खंकर 3 10 जितेंद्र पटेल 4 13 रानी त्रिवेदी 5 14 सीमा शिंदे 6 15 जिग्ना शाह 7 16 श्वेता कोरगांवकर 8 17 शिल्पा सांगोरे 9 19 दक्षता कावठankar 10 20 बाला तावड़े 11 23 शिवकुमार झा 12 24 स्वाति जैसवाल 13 31 मनीषा यादव 14 36 सिद्धार्थ शर्मा 15 37 प्रतिभा शिंदे 16 43 विनोद मिश्रा 17 46 योगिता कोली 18 47 तेजिंदर सिंह तिवाना 19 52 प्रीति साटम 20 57 श्रीकला पिले 21 58 संदीप पटेल 22 59 योगिता डाभाडकर 23 60 सायली कुलकर्णी 24 63 रुपेश सावरकर 25 68 रोहन राठोड 26 69 सुधा सिंह 27 70 अनिश मकवानी 28 72 ममता यादव 29 74 उज्ज्वला मोडक 30 76 प्रकाश मुसले 31 84 अंजलि समंत 32 85 मिलिंद शिंदे 33 87 महेश पर्कर 34 97 हेतल गाला 35 99 जितेंद्र राउत 36 100 स्वप्ना म्हात्रे 37 103 हेतल गाला मारवकर 38 104 प्रकाश गंगाधरे 39 105 अनीता वैटी 40 106 प्रभाकर शिंदे 41 107 नील सोमैया 42 108 दीपिका घाग 43 111 सारिका पवार 44 116 जागृती पाटिल 45 122 चंदन शर्मा 46 126 अर्चना भालेराव 47 127 अलका भगत 48 129 अश्विनी मटे 49 135 नवनाथ बान 50 144 बाबलु पंचाल 51 152 आशा मराठे 52 154 महादेव शिगवान 53 172 राजश्री शिरोडकर 54 174 साक्षी कानोजिया 55 185 रवि राजा 56 190 शीटल गांभीर देसाई 57 195 राजेश कंगणे (वर्ली विधानसभा क्षेत्र) 58 196 सोनाली सावंत 59 207 रोहिदास लोखंडे 60 214 अजय पाटिल 61 215 संतोष ढोले 62 218 स्नेहल टेंडुलकर 63 219 सनी सनाप 64 221 आकाश पुरोहित 65 226 मकरंद नारवेलकर 66 227 हर्षिता नारवेलकर

30 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख

बीएमसी चुनाव को लेकर कल, यानी 30 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम एक के बाद एक घोषित कर रही हैं.

मतदान 15 जनवरी को होंगे

महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों, जिसमें मुंबई भी शामिल है, के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे।