BJP First Candidates List: BMC चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली सूची; जानें किसे कहां से मिला टिकट

BJP First Candidates List: मुंबई में पिछले कई दिनों से बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव की गहमागहमी के बीच, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोमवार को अपनी 66 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी. इस सूची में लगभग सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. चुनाव लड़ने को लेकर महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों को मौका मिला है। पार्टी ने जहां महिला सीटें हैं, वहां महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, वहीं जहां सामान्य सीटें हैं, वहां पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के अनुसार चुनाव मैदान में उतारा है. महायुति में नेतृत्व कर रही BJP ने हाल ही में राज्य के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में सफलता हासिल की थी और अब वह नगर निगम चुनावों में उसी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश कर रही है.
बीजेपी का शिवसेना से गठबंधन
बीजेपी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में बीएमसी चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों पार्टियों ने सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बीजेपी 227 सीटों में से 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिंदे की शिवसेना 87 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. यह भी पढ़े: BMC Elections 2026: बीएमसी चुनाव को लेकर एक्शन में राज ठाकरे, पदाधिकारियों के साथ मुंबई में की अहम बैठक
जानें किसे कहां से मिला टिकट
|क्रमांक
|वार्ड नंबर
|उम्मीदवार का नाम
|1
|2
|तेजस्वी घोषलकर
|2
|7
|गणेश खंकर
|3
|10
|जितेंद्र पटेल
|4
|13
|रानी त्रिवेदी
|5
|14
|सीमा शिंदे
|6
|15
|जिग्ना शाह
|7
|16
|श्वेता कोरगांवकर
|8
|17
|शिल्पा सांगोरे
|9
|19
|दक्षता कावठankar
|10
|20
|बाला तावड़े
|11
|23
|शिवकुमार झा
|12
|24
|स्वाति जैसवाल
|13
|31
|मनीषा यादव
|14
|36
|सिद्धार्थ शर्मा
|15
|37
|प्रतिभा शिंदे
|16
|43
|विनोद मिश्रा
|17
|46
|योगिता कोली
|18
|47
|तेजिंदर सिंह तिवाना
|19
|52
|प्रीति साटम
|20
|57
|श्रीकला पिले
|21
|58
|संदीप पटेल
|22
|59
|योगिता डाभाडकर
|23
|60
|सायली कुलकर्णी
|24
|63
|रुपेश सावरकर
|25
|68
|रोहन राठोड
|26
|69
|सुधा सिंह
|27
|70
|अनिश मकवानी
|28
|72
|ममता यादव
|29
|74
|उज्ज्वला मोडक
|30
|76
|प्रकाश मुसले
|31
|84
|अंजलि समंत
|32
|85
|मिलिंद शिंदे
|33
|87
|महेश पर्कर
|34
|97
|हेतल गाला
|35
|99
|जितेंद्र राउत
|36
|100
|स्वप्ना म्हात्रे
|37
|103
|हेतल गाला मारवकर
|38
|104
|प्रकाश गंगाधरे
|39
|105
|अनीता वैटी
|40
|106
|प्रभाकर शिंदे
|41
|107
|नील सोमैया
|42
|108
|दीपिका घाग
|43
|111
|सारिका पवार
|44
|116
|जागृती पाटिल
|45
|122
|चंदन शर्मा
|46
|126
|अर्चना भालेराव
|47
|127
|अलका भगत
|48
|129
|अश्विनी मटे
|49
|135
|नवनाथ बान
|50
|144
|बाबलु पंचाल
|51
|152
|आशा मराठे
|52
|154
|महादेव शिगवान
|53
|172
|राजश्री शिरोडकर
|54
|174
|साक्षी कानोजिया
|55
|185
|रवि राजा
|56
|190
|शीटल गांभीर देसाई
|57
|195
|राजेश कंगणे (वर्ली विधानसभा क्षेत्र)
|58
|196
|सोनाली सावंत
|59
|207
|रोहिदास लोखंडे
|60
|214
|अजय पाटिल
|61
|215
|संतोष ढोले
|62
|218
|स्नेहल टेंडुलकर
|63
|219
|सनी सनाप
|64
|221
|आकाश पुरोहित
|65
|226
|मकरंद नारवेलकर
|66
|227
|हर्षिता नारवेलकर
30 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख
बीएमसी चुनाव को लेकर कल, यानी 30 दिसंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है. ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नाम एक के बाद एक घोषित कर रही हैं.
मतदान 15 जनवरी को होंगे
महाराष्ट्र की 29 नगर निगमों, जिसमें मुंबई भी शामिल है, के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे।