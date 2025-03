Gujarat Giants vs Delhi Capitals, WPL 2025 17th Match Live Toss And Scorecard: रोमांचक मुकाबले में गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

Gujarat Giants Women (WPL) vs Delhi Capitals Women (WPL), Womens Premier League 2025 17th Match Live Toss And Scorecard: महिला प्रीमियर लीग 2025 (Womens Premier League 2025) का कारवां अब लखनऊ (Lucknow) पहुंच गया हैं. इस सीजन का 17वां मुकाबला गुजरात जाइंट्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) बनाम दिल्ली कैपिटल्स महिला क्रिकेट टीम (WPL) के बीच आज यानी 7 मार्च को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस सीजन में गुजरात जाइंट्स की अगुवाई एश्ले गार्डनर (Ashleigh Gardner) कर रहीं हैं. जबकि, दिल्ली कैपिटल्स की कमान मेग लैनिंग (Meg Lanning) के कंधों पर हैं. गुजरात जायंट्स ने अब तक छह मैच खेली हैं. इस दौरान टीम को तीन में जीत और तीन में हार का सामना करना पड़ा हैं. छह अंक के साथ गुजरात की टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर हैं. दूसरी तरफ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम 10 पॉइंट्स के साथ अंक तालिका में टॉप पर काबिज है. दिल्ली कैपिटल्स पहले ही प्लेऑफ में जगह बना चुकी है. इस रोमांचक मुकाबले में गुजरात जाइंट्स की कप्तान एश्ले गार्डनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं.

