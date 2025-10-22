Asian Youth Games: कबड्डी में भारत ने पाकिस्तान को 81-26 से रौंदा, जानिए मेडल टैली में कैसी है स्थिति?

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर : भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पुरुष एशिया कप, महिला विश्व के बाद कबड्डी के मैट पर भी पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है. भारत ने एशियन यूथ गेम्स 2025 में पड़ोसी मुल्क को 81-26 से बुरी तरह रौंदा. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान ईशांत राठी ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया.

एशियन यूथ गेम्स में भारतीय कबड्डी टीम का दबदबा साफतौर पर नजर आ रहा है. भारत ने बांग्लादेश को 83-19, जबकि श्रीलंका को 89-16 से शिकस्त दी है. तीनों मुकाबले जीतकर भारत प्वाइंट्स टेबल में फिलहाल शीर्ष पायदान पर मौजूद है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के जरिए पड़ोसी मुल्क को घुटनों पर ला दिया था. इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिला, जिसका असर खेल पर भी नजर आ रहा है.

एशियन यूथ गेम्स का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर के बीच बहरीन के मनामा में हो रहा है. हालांकि, कुछ प्रतियोगिताएं 19 अक्टूबर से ही शुरू हो गई हैं. भारत 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ फिलहाल मेडल टैली में छठे पायदान पर मौजूद है. उज्बेकिस्तान 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद है, जबकि इंडोनेशिया 1 गोल्ड और 1 सिल्वर के साथ पदक तालिका में दूसरे पायदान पर है. फिलीपींस एक गोल्ड के साथ इस तालिका में तीसरे पायदान पर मौजूद है.

भारत ने इन तीनों पदकों को कुराश में जीता है, जो कुश्ती का एक पारंपरिक स्वरूप है. महिलाओं के 70 किलोग्राम वर्ग में खुशी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को पहला पदक दिलाया था. इसके बाद महिलाओं के 52 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में कनिष्का बिधूड़ी ने उज्बेकिस्तान की मुबीनाबोनू करीमोवा को 3-0 से शिकस्त देकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पुरुषों के 83 किलोग्राम वर्ग में अरविंद ने क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के हिलोल दावलात्जोडा पर 10-0 के अंतर से जीत के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता.