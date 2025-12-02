IND vs SA 2nd ODI 2025 Mini Battle: दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया दूसरे वनडे के मिनी बैटल में इन दिग्गजों की टक्कर पर रहेंगी निगाहें, जो बदल सकते है मैच का रुख

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team Mini Battle: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 2 दिसंबर (बुधवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला जाएगा. तीन मैचों की सीरीज़ में भारत पहले ही मैच में जीत दर्ज कर बढ़त बना चुका है और अब टीम की नज़र सीरीज़ पर कब्जा जमाने पर होगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका वापसी करते हुए मुकाबला बराबरी पर लाने की कोशिश करेगा. ऐसे में यह मैच केवल दो टीमों के बीच ही नहीं, बल्कि कुछ खास मिनी बैटल्स का भी गवाह बनेगा जो मैच के नतीजे को पलट सकते हैं.

यह वनडे भारत के लिए सीरीज़ जीत का मौका है, जबकि दक्षिण अफ्रीका के लिए “करो या मरो” जैसी स्थिति है. ऐसे में इन मिनी बैटल्स की भूमिका मैच के परिणाम में अत्यंत महत्वपूर्ण होगी. दोनों टीमों के पास मजबूत बल्लेबाजी और आक्रामक गेंदबाजी लाइनअप है, जो दर्शकों को हाई-वोल्टेज क्रिकेट देखने का मौका देंगे.

कुलदीप यादव बनाम एडेन मार्करम

टीम इंडिया के स्पिन मास्टर कुलदीप यादव शानदार फॉर्म में चल रहे हैं. पहले वनडे में उनके 4 विकेट मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए. दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज एडेन मार्करम टीम की मध्यक्रम की सबसे मजबूत कड़ी हैं. कुलदीप की तेज़ टर्न और फ्लाइट को पढ़ना मार्करम के लिए आसान नहीं होगा. यह टक्कर मैच का असली रोमांच बढ़ा सकती है. अगर कुलदीप शुरुआती स्पेल में मार्करम को आउट कर देते हैं, तो अफ्रीकी टीम दबाव में आ सकती है.

विराट कोहली बनाम नांद्रे बर्गर: अनुभव बनाम आक्रामकता

पहले वनडे में क्लासिक शतक जड़कर फॉर्म में लौट चुके विराट कोहली दूसरे मैच में भी टीम के सबसे बड़े उम्मीद बनकर उतरेंगे. वहीं दक्षिण अफ्रीका के युवा तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर नई गेंद से लगातार खतरनाक साबित हो रहे हैं और उनकी बाउंसर और तेज़ ऑफ-कटर बल्लेबाजों को परेशान कर सकती हैं. यह भिड़ंत बेहद रोचक होगी क्योंकि कोहली तेज गेंदबाजों के खिलाफ हमेशा भरोसे के साथ खेलते हैं, लेकिन बर्गर उन्हें रिदम में आने से पहले बड़ा झटका देने की कोशिश करेंगे.