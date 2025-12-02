IND vs SA 2nd ODI 2025, Raipur Weather Report: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच का खेल बिगाड़ेगी बारिश? जानिए कैसा रहेगा रायपुर के मोसम का मिजाज

शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर

India National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team, Raipur Weather Report: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 2 दिसंबर (बुधवार) को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में खेला जाएगा. रांची में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 रन से जीत दर्ज की. इस मैच में दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली ने कमाल करते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा, जबकि रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत को 349/8 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका की होगी वापसी या टीम इंडिया बनाएगी अजेय बढ़त? जानिए हेड टू हेड रिकार्ड्स, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सभी डिटेल्स

जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम सिर्फ 11/3 पर लड़खड़ा गई. हालांकि बाद में प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ों ने शानदार वापसी की और मुकाबला रोमांचक हो गया, लेकिन आख़िरी ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. अब रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे में टीम इंडिया का लक्ष्य सीरीज़ पर कब्जा जमाना होगा.

रायपुर का मोसम(Raipur Weather Report)

रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिसंबर को खेले जाने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच के दौरान मौसम की स्थिति काफी अनुकूल रहने की उम्मीद है. मैच के दिन तापमान अधिकतम 27-28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14-15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सर्दी के मौसम में क्रिकेट के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करेगा.

आकाश साफ रहेगा और बारिश की संभावना शून्य से नगण्य (0-5%) है, जिससे खेल में कोई बाधा नहीं आएगी. हवा की गति 9-10 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहने की संभावना है और आर्द्रता 36-40 प्रतिशत के बीच बनी रहेगी, हालांकि कुछ स्रोतों के अनुसार यह 70 प्रतिशत तक भी जा सकती है. शाम के समय ओस गिरने की संभावना बनी रहेगी, जिससे दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को थोड़ा लाभ मिल सकता है.