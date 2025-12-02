IND vs SA 2nd ODI 2025 Live Telecast On DD Sports: क्या फ्री डिश पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट? जानिए कैसे देखें दूरदर्शन के टीवी चैनल पर प्रसारण

South Africa National Cricket Team vs India National Cricket Team Match Live Telecast On DD Sports: दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (IND vs SA) तीन मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला 2 दिसंबर (बुधवार) को रायपुर (Raipur) के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम (Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 01:30 PM से खेला जाएगा. भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़ का प्रसारण अधिकार आधिकारिक ब्रॉडकास्टर्स जिओस्टार स्पोर्टस नेटवर्क के पास है. भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्टस नेटवर्क के टीवी चैनलों पर उपलब्ध होगा. वहीं, इस रोमांचक मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म जिओहॉटस्टार पर भी देखी जा सकती है. दक्षिण अफ्रीका बनाम टीम इंडिया दूसरे वनडे के मिनी बैटल में इन दिग्गजों की टक्कर पर रहेंगी निगाहें, जो बदल सकते है मैच का रुख
रांची में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया और सीरीज़ में 1-0 की बढ़त हासिल की. इस मुकाबले में दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली ने शानदार बैटिंग करते हुए अपना 52वां वनडे शतक जड़ा, जबकि कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल ने भी अर्धशतकीय पारियाँ खेलकर भारत को 349/8 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम सिर्फ 11/3 पर लड़खड़ा गई. हालांकि बाद में प्रोटियाज़ बल्लेबाज़ों ने कड़ा मुकाबला पेश किया, लेकिन अंतिम ओवरों में भारतीय गेंदबाज़ों ने दबाव बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया. अब रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे में भारत का लक्ष्य सीरीज पर कब्जा जमाना होगा. वहीं दक्षिण अफ्रीका पूरी ताकत के साथ वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगा.
पहले वनडे में टीम इंडिया ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत की जगह रुतुराज गायकवाड़ को नंबर-4 पर उतारा. हालांकि गायकवाड़ एक टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज़ हैं और इस पोज़ीशन पर खेलना उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जिसके चलते वह कम स्कोर बनाकर आउट हो गए. इसके बावजूद उनकी घरेलू क्रिकेट में हालिया शानदार फॉर्म को देखते हुए टीम मैनेजमेंट उन्हें एक और मौका दे सकता है. इसलिए रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे में पंत-गायकवाड़ अदला-बदली ही एकमात्र संभावित बदलाव हो सकता है, जबकि बाकी प्लेइंग इलेवन में किसी बड़े फेरबदल की उम्मीद नहीं है.
क्या DD Sports पर उपलब्ध होगा भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट?
हाँ, डीडी स्पोर्ट्स भारत के क्रिकेट मैचों का सीधा प्रसारण प्रदान करता है. इस बार भी भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे 2025 के मुकाबले का लाइव प्रसारण DD Free Dish उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहेगा. दूरदर्शन स्पोर्ट्स (DD Sports) ने पुष्टि की है कि भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे मैच का सीधा प्रसारण DD Sports 1.0 चैनल पर किया जाएगा. हालांकि, ये प्रसारण केवल DD Free Dish और DTT (Digital Terrestrial Television) उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा. यह केबल टीवी या DTH प्लेटफॉर्म जैसे टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी आदि पर उपलब्ध नहीं रहेगा.
DD Free Dish पर कैसे देखें भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे मैच?
सेट-टॉप बॉक्स यूज़र (MPEG-2): DD Sports चैनल नंबर 79 पर उपलब्ध होगा
MPEG-4 सेट-टॉप बॉक्स यूज़र: DD Sports HD चैनल नंबर 116 पर देखा जा सकेगा
लाइव मैच के दौरान DD Sports का लोगो “DD Sports 1.0” में बदल जाता है. इस तरह, DD Free Dish उपयोगकर्ता बिल्कुल फ्री में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा वनडे मैच का सीधा प्रसारण आनंद ले सकेंगे.