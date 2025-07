Al Waleed bin Khaled bin Talal Died: सऊदी अरब के प्रिंस अल-वलीद बिन खालिद बिन तलाल अल सऊद, जिन्हें दुनिया भर में "स्लीपिंग प्रिंस" के नाम से जाना जाता था, का 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. बीते दो दशकों से कोमा में जीवन और मृत्यु के बीच झूलते इस राजकुमार ने आखिरकार 19 जुलाई(शनिवार) को सऊदी अरब के एक मेडिकल सेंटर में अंतिम सांस ली. उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल अल सऊद जो एक प्रमुख सऊदी शाही सदस्य हैं और अरबपति प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के भतीजे भी हैं, उन्होंने इस दुखद खबर की पुष्टि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर की. प्रिंस अल-वलीद का जन्म अप्रैल 1990 में हुआ था और 2005 में लंदन के एक मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी. हादसे में उन्हें गंभीर मस्तिष्क चोटें और आंतरिक रक्तस्राव हुआ था, जिससे वह कोमा में चले गए। बाद में उन्हें रियाद स्थित किंग अब्दुलअज़ीज़ मेडिकल सिटी में स्थानांतरित किया गया, जहां वह बीते 20 वर्षों से कोमा में थे.

‘सऊदी स्लीपिंग प्रिंस’ अल वलीद का निधन

🇸🇦 SAUDI ARABIA’S ‘SLEEPING PRINCE’ DIES AFTER 20 YEARS IN COMA

Prince Al Waleed bin Khaled bin Talal - known across the Arab world as the “Sleeping Prince” - has died after spending two decades in a coma.

He was 18 when a car crash in 2005 left him unconscious.

He was 38 when…

