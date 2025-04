Thailand National Cricket Team vs Saudi Arabia National Cricket Team 2nd T20 2025 Live Streaming: मलेशिया चतुष्कोणीय टी20आई श्रृंखला 2025 में थाईलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सऊदी अरबिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज दूसरा टी20 मैच कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से खेला जाएगा. पिछले एक साल में ये दोनों टीमों ने टी20 में शानदार प्रदर्शन किया है. थाईलैंड ने जहां 15 मैच में 10 जीत और 5 में हार का सामना किया. वहीं सऊदी अरबिया ने 11 मैच खेले. जिसमें 6 में जीत और 5 में हार का सामना किया. ऐसे में ये दोनों टीमें आज आमने-सामने होंगी. इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग भारत में फैन कोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्द होगी. जहां से आप मैच का लुफ्ट उठा सकते हैं. हालांकि भारत में किसी टीवी चैनल पर इस मैच को नहीं देख सकेंगे और इसके बारे में अभी कोई जानकारी भी नहीं है.

🇲🇾@MalaysiaCricket T20I Quadrangular Series 2025 is ready to bowl you over!

From April 24 to May 2 at Bayuemas Oval, Selangor 🏟️🏏🚀💥

🇲🇾 | 🇹🇭 | 🇸🇬 | 🇸🇦

📺 Live coverage:

Youtube– Malaysia Cricket Live 🇲🇾#Quadrangular2025 #t20i

📸 Courtesy : @MalaysiaCricket pic.twitter.com/ZjlLeNUGwV

— Cricket Thailand (@ThailandCricket) April 24, 2025