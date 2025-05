Japan National Cricket Team vs Thailand National Cricket Team 2nd T20 2025 Toss Update And Live Scorecard: जापान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम थाईलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ट्राई सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला 8 मई को कांटो (Kanto) सानो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड (Sano International Cricket Ground) में खेला जा रहा है. इस मैच में जापान ने टॉस जीतकर पेहे बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

यहां पर आप एक क्लिक पर जापान और थाईलैंड के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

Match 𝟐 ! 𝐒𝐚𝐧𝐨 International 𝐓𝐫𝐢-𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 2025 | 8𝐭𝐡 May | 📍Japan |

🇹🇭 vs @CricketJapan 🇯🇵

Japan Won the 𝐓𝐨𝐬𝐬 and Elected To 𝐁𝐚𝐭 First

Live Score : https://t.co/elcjLL5rKs

Video : https://t.co/dRqob1T4GA#CricketThailand #SanoTriSeries2025 #t20i pic.twitter.com/N8DX7IYXaP

