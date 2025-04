Saudi Arabia National Cricket Team vs Singapore National Cricket Team 10th T20 2025 Toss Update And Live Scorecard: मलेशिया चतुष्कोणीय टी20आई श्रृंखला 2025 में सऊदी अरब राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज 10वां टी20 मैच कुआलालंपुर के बयूमास ओवल में भारतीय समयानुसार सुबह 11:30 बजे से खेला जा रहा है. इस मैच में सिंगापुर ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है.नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं

सिंगापुर (प्लेइंग इलेवन): जोंटी स्कॉट इग्गो, अरित्रा दत्ता, गिरिन गुने, मनप्रीत सिंह (विकेटकीपर/कप्तान), मेसन आर्थर शेरी, वेदांत नागपॉल, काशिफ अली खान, असलान जाफरी, चंद्रमौली श्रीदेव, दक्ष त्यागी, हर्ष वेंकटराम

सऊदी अरब (प्लेइंग इलेवन): अब्दुल वहीद गफ्फार, फैसल खान, वाजी उल हसन (कप्तान), अब्दुल मनान अली, फैजान ताहिर, नवाजिश अख्तर (डब्ल्यू), उस्मान नजीब, ज़ैन उल आबिदीन, उस्मान खालिद, इश्तियाक अहमद, गयौर अहमद

यहां पर आप एक क्लिक पर सऊदी अरब और सिंगापुर के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

🏏 Singapore vs Saudi Arabia

🪙 Singapore won the toss and will bat first

📺 Catch the game live at https://t.co/bzS5KJsVgC#SINvsKSA #MalaysiaQuadT20I pic.twitter.com/BFjaccrLhm

— Malaysia Cricket (@MalaysiaCricket) April 29, 2025