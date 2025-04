Where to Watch Saudi Arabia National Cricket Team vs Singapore National Cricket Team: सऊदी अरब 29 अप्रैल को मलेशिया चतुष्कोणीय टी20I सीरीज़ में सिंगापुर से भिड़ने के साथ अपने अच्छे प्रदर्शन को जारी रखना चाहेगा. सऊदी अरब राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम सिंगापुर राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच मलेशिया के बेयूमास क्रिकेट ओवल में खेला जाना है और यह सुबह 11:30 बजे IST (भारतीय मानक समय) से शुरू होगा. दुर्भाग्य से, भारत में प्रशंसकों को आधिकारिक प्रसारण भागीदार की अनुपस्थिति में सऊदी अरब बनाम सिंगापुर का सीधा प्रसारण देखने की सुविधा नहीं मिलेगी. लेकिन ऑनलाइन देखने का विकल्प उपलब्ध है क्योंकि वे फ़ैनकोड ऐप और वेबसाइट पर सऊदी अरब बनाम सिंगापुर की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, लेकिन केवल मैच पास खरीदने के बाद.

सऊदी अरब बनाम सिंगापुर

🏏 Singapore vs Saudi Arabia 🪙 Singapore won the toss and will bat first 📺 Catch the game live at https://t.co/bzS5KJtt6a#SINvsKSA #MalaysiaQuadT20I pic.twitter.com/OqtTcbh418 — Malaysia Cricket (@MalaysiaCricket) April 29, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)