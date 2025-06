Ireland National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: आयरलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला 12 जून 2025 को बेलफास्ट (Belfast) के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब (Civil Service Cricket Club) में खेला जाना था. उत्तरी आयरलैंड के ब्रेडी में लगातार बारिश के कारण आयरलैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला बिना टॉस हुए ही रद्द कर दिया गया. मौसम ने फैंस और दोनों टीमों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. अब सीरीज का अगला मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें नए सिरे से शुरुआत करेंगी.

बारिश के चलते आयरलैंड बनाम वेस्टइंडीज पहला टी20 मुकाबला रद्द

And that's all she wrote...

Match abandoned due to consistent rain.

Game Two of the three-match T20I series takes place on Saturday. Join us then!#BackingGreen #TokenFi @solar_failte ☘️🏏 pic.twitter.com/O9BElU8NoD

— Cricket Ireland (@cricketireland) June 12, 2025