Melbourne Renegades Academy vs Sydney Sixers Academy: क्रिकेट विक्टोरिया द्वारा आयोजित मेलबर्न आमंत्रण टी10 वर्तमान में जारी है और प्रतियोगिता के अगले मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स अकादमी सिडनी सिक्सर्स अकादमी से भिड़ेगी. मेलबर्न रेनेगेड्स अकादमी बनाम सिडनी सिक्सर्स अकादमी मेलबर्न आमंत्रण टी10 मैच जंक्शन ओवल, मेलबर्न में आयोजित किया जाएगा और इसका प्रारंभ समय भारतीय मानक समय (IST) सुबह 11:00 बजे है. हालाँकि भारत में मेलबर्न आमंत्रण टी10 2025 का लाइव टेलीकास्ट देखने का विकल्प उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रशंसक मेलबर्न रेनेगेड्स अकादमी बनाम सिडनी सिक्सर्स अकादमी मैच का लाइव स्ट्रीमिंग देखने का विकल्प फैनकोड मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर सब्सक्रिप्शन पास के बदले में प्राप्त कर सकते हैं.

मेलबर्न रेनेगेड्स अकादमी बनाम सिडनी सिक्सर्स अकादमी मेलबर्न टी10 2025 लाइव स्ट्रीमिंग

It’s another triple header at CitiPower Centre today to determine who makes the finals for the Melbourne T10 Invitational 🏏

Stay up to date with the action on @FanCode in India or @kayosports in Australia! pic.twitter.com/KqDEhyL6QB

— Cricket Victoria (@cricketvictoria) April 14, 2025

