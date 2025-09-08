Eder Smic Valencia Dies: कोलंबिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. 7 सितंबर(रविवार) को 16 वर्षीय कोलंबियाई फुटबॉलर एदर स्मिक वेलेंसिया की गुआचेने (कोलंबिया) में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वह छुट्टियां मनाने अपने देश आए थे और इसी हफ्ते उन्हें अमेरिका जाकर एमएलएस क्लब न्यूयॉर्क रेड बुल्स से जुड़ना था. स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक, वेलेंसिया कोलंबिया की अंडर-17 राष्ट्रीय टीम का हिस्सा बनकर 2026 में होने वाले साउथ अमेरिकन अंडर-17 चैम्पियनशिप में भी खेल सकते थे. दुर्घटना तब हुई जब एक टैंकर ट्रक ने सड़क पर कई वाहनों को टक्कर मार दी. हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन उनके क्लब अकादेमिया अलेमाना पोपायन ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी है.

एदर स्मिक वेलेंसिया की कार हादसे में मौत

Rest in peace to Eder Smic Valencia, 16 year old talent from Academia Alemana Popayán who had an agreement to sign with the New York Red Bulls next week. He passed away in a car accident. 🇨🇴🕊️🙏

Strength to his family, friends, and teammates. pic.twitter.com/EaPj40TcSC — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) September 7, 2025

