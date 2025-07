Bryan Braman Dies: एक बेहद दुखद घटना में, पूर्व अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ी ब्रायन ब्रेमन का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया. वह एक आक्रामक प्रकार के कैंसर से जूझ रहे थे. ब्रेमन ने फिलाडेल्फिया ईगल्स के लिए लाइनबैकर के रूप में खेला था और वह सुपर बाउल खिताब भी जीत चुके थे. ब्रायन ब्रेमन को फरवरी में कैंसर का पता चला था. 3 जुलाई 2025 को यह सार्वजनिक रूप से सामने आया कि वह एक दुर्लभ और आक्रामक प्रकार के कैंसर से जूझ रहे हैं. इसके बाद उनके इलाज में मदद के लिए एक GoFundMe अभियान शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य 25,000 डॉलर रखा गया था. इस फंडरेज़र के ज़रिए अंततः 88,000 डॉलर से अधिक की राशि जुटाई गई, जिसमें उनके पूर्व साथी खिलाड़ी जे.जे. वाट द्वारा दिया गया 10,000 डॉलर का बड़ा योगदान भी शामिल था.

ब्रायन ब्रामन का निधन:

The Eagles are saddened to learn of the passing of Bryan Braman pic.twitter.com/5VFJKBKbXZ

— Philadelphia Eagles (@Eagles) July 17, 2025