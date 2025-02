Oman National Cricket Team vs United States of America National Cricket Team, 1st T20I Match Live Toss And Scorecard Update: ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) का पहला मुकाबला आज यानी 20 फरवरी को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अल अमराट (Al Amerat) के अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड, मंत्रालय टर्फ 1 (Al Amerat Cricket Ground,Ministry Turf 1) में खेला जा रहा हैं. इस सीरीज में ओमान की कमान जतिंदर सिंह (Jatinder Singh) के कंधों पर हैं. जबकि, यूएसए की अगुवाई मोनांक पटेल (Monank Patel) कर रहे हैं. इस बीच पहले टी20 मुकाबले में ओमान/यूएसए के कप्तान जतिंदर सिंह/मोनांक पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. इस रोमांचक मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहे हैं.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर

ओमान: .जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, मुजीबुर अली, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला (डब्ल्यू), सुफियान महमूद, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, हसनैन अली शाह

यूएसए: .एंड्रीज़ गौस (विकेटकीपर), स्टीवन टेलर, सैतेजा मुक्कमल्ला, मोनांक पटेल (कप्तान), एरोन जोन्स, मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, नोस्टुश केनजिगे, अली खान, जुआनॉय ड्रायस्डेल

ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम मैच का लाइव स्कोरकार्ड

Here’s #TeamUSA’s Playing XI for their first T20i against Oman today! 🙌

USA won the toss and chose to bowl first. #USAvOMAN pic.twitter.com/1QByPjDwE6

— USA Cricket (@usacricket) February 20, 2025