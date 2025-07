Zimbabwe vs South Africa, 2nd Test Match Day 1 Stumps Scorecard: पहले दिन का खेल खत्म, दक्षिण अफ्रीका ने बनाए 465 रन, वियान मूल्डर ने जड़ा दोहरा शतक; यहां देखें स्कोरकार्ड

South Africa National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team, 2nd Test Match Day 1 Stumps Scorecard Update: ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला आज यानी 6 जुलाई से खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बुलावायो (Bulawayo) के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (Queens Sports Club) में खेला जा रहा हैं. पहले दिन का खेल खत्म हो गया हैं. पहले दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहली पारी में 88 ओवरों में चार विकेट खोकर 465 रन बना लिए हैं. वियान मूल्डर नाबाद 264 रन और डेवाल्ड ब्रेविस नाबाद 15 रन बनाकर खेल रहे हैं. जहां एक ओर दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट जीतकर 1-0 से आगे है और सीरीज़ पर कब्ज़ा जमाने के इरादे से उतरी है, वहीं दूसरी ओर क्रेग एर्विन की अगुवाई वाली जिम्बाब्वे की टीम सीरीज़ ड्रॉ कराने के लक्ष्य के साथ मैदान में है. इस सीरीज में ज़िम्बाब्वे की कमान क्रेग एर्विन (Craig Ervine) हाथों में हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की अगुवाई केशव महाराज (Keshav Maharaj) कर रहे हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मैच देखने को मिल सकता है. यह भी पढें: India Beat England In Edgbaston Test Match: टीम इंडिया ने बड़बोले इंग्लैंड को हराकर दर्ज की ऐतिहासिक जीत, ये है भारतीय टीम के फतह के 3 बड़े कारण

ज़िम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड

दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी

An excellent Day 1 in Bulawayo for our Proteas Men 🇿🇦.

Complete dominance with the bat as the runs flowed freely to an astonishing 465/4 after 88 overs! 💪🔥

A statement performance on the opening day of this second Test match! 👏🏏 #wozanawe pic.twitter.com/TrlYNN2z3t

— Proteas Men (@ProteasMenCSA) July 6, 2025