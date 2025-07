Fact Check: क्या ISKCON से जुड़े भक्त नॉनवेज खा रहे हैं? बांग्लादेश का VIDEO भारत का बताकर किया जा रहा वायरल, जानें असली सच्चाई

Fact Check: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस्कॉन (ISKCON) से जुड़े कुछ भक्त मांसाहारी भोजन खा रहे हैं. इससे यूजर्स में भ्रम और गुस्सा फैल रहा है. लेकिन जब इस वीडियो की जांच की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली. जांच में पता चला कि यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले का है. इसे इस्कॉन से जुड़े हरिस्मरण कृष्ण दास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 14 जून 2025 को पोस्ट किया था. , लेकिन असल में यह वीडियो करीब एक साल पुराना यानी 4 अप्रैल 2024 का है.

वीडियो में दिख रहे सभी लोग इस्कॉन (International Society for Krishna Consciousness) से जुड़े भक्त जरूर हैं, लेकिन उन्होंने नॉनवेज नहीं खाया था.

Fact Check: This video is from Bangladesh, and no one in it is eating non-vegetarian food.

All the people seen in the video are associated with ISKCON. One of them, Harismaran Krshna Das, posted this video on his Instagram on June 14, 2025. However, the video is actually a year… https://t.co/lhiEZIXY8c pic.twitter.com/PVAa4F1TR8

— Vishal Maheshwari (@vishalPosts) July 6, 2025