सुरक्षा में बड़ी चूक! ट्रंप के छुट्टी वाले इलाके में घुसा अनजान विमान, F-16 फाइटर जेट ने खदेड़ा

न्यू जर्सी, अमेरिका: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है. यह घटना तब हुई जब ट्रंप न्यू जर्सी के बेडमिंस्टर में अपने गोल्फ कोर्स में छुट्टियां मना रहे थे. इसी दौरान एक छोटा नागरिक विमान उस प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुस आया, जहां किसी भी विमान को उड़ने की सख्त मनाही थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस छोटे विमान ने एक बार नहीं, बल्कि पांच बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए उस संवेदनशील इलाके में प्रवेश किया.

तुरंत हरकत में आए F-16 फाइटर जेट

जैसे ही विमान ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया, अमेरिकी और कनाडाई हवाई क्षेत्र की सुरक्षा करने वाली एजेंसी NORAD (नार्थ अमेरिकन एयरोस्पेस डिफेंस कमांड) हरकत में आ गई. NORAD ने खतरे को भांपते हुए तुरंत एक F-16 फाइटर जेट को उस विमान को रोकने के लिए रवाना किया.

F-16 escorts plane out of area after airspace incursion near Trump’s golf course https://t.co/pCwZGD0Gzo pic.twitter.com/0tP4CJJLMQ

— New York Post (@nypost) July 6, 2025