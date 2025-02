Oman National Cricket Team vs United States National Cricket Team ICC Men's Cricket World Cup League 2 2023-2027 Tos Update: आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप लीग 2 का 54वां मैच आज यानी 18 फरवरी को ओमान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अल अमरात के अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड (मिनिस्ट्री टर्फ 1) में खेला जा रहा है. इस मैच में ओमान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

ओमान (प्लेइंग इलेवन): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान महमूद, हाशिर दफेदार, जितेन रामानंदी, शकील अहमद, जय ओडेद्रा, सिद्धार्थ बुक्कापट्टनम, समय श्रीवास्तव

संयुक्त राज्य अमेरिका (प्लेइंग इलेवन): स्मिट पटेल (डब्ल्यू), एंड्रीज़ गौस, मोनांक पटेल (सी), सैतेजा मुक्कमल्ला, मिलिंद कुमार, आरोन जोन्स, संजय कृष्णमूर्ति, हरमीत सिंह, जसदीप सिंह, नोस्टुश केनजिगे, यासिर मोहम्मद

Just one change in today’s Playing XI against Oman! 👊

Oman won the toss and chose to bowl first. #CWCL2 | #USAvOMAN pic.twitter.com/4nm7sIaAtR

— USA Cricket (@usacricket) February 18, 2025