Is There an India vs Pakistan Cricket Match on 20th July? क्या 20 जुलाई को भारत बनाम पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा क्रिकेट मैच? दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 गेम के बारे में सब कुछ जानें

World Championship of Legends India vs Pakistan Match: वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) के सफल उद्घाटन सीजन के बाद, अब दूसरे सीजन को लेकर उत्साह काफी बढ़ रहा है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 इस महीने की 18 तारीख से शुरू होने वाली है. शोपीस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के चार अलग-अलग स्थानों पर 18 ब्लॉकबस्टर मैच देखने को मिलेंगे. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे सीजन में छह टीमें हिस्सा ले रही हैं. साल 2011 वर्ल्ड कप के हीरो युवराज सिंह की टीम इंडिया छह टीमों के टूर्नामेंट की मौजूदा चैंपियन है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहली बार आमने-सामने आने वाली हैं?

पिछले सीजन में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया था. हालाँकि, दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के कारण प्रशंसक इस बात को लेकर थोड़े असमंजस में हैं कि क्या भारत चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियंस दूसरे सीजन में एक-दूसरे का सामना करेंगे या नहीं. 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय तनाव बढ़ गया है. पूर्व क्रिकेटरों समेत कई भारतीय क्रिकेटरों ने इस हमले की निंदा की है. उस भयानक हमले के बाद, बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय क्रिकेट नहीं खेलेगा.

जो लोग नहीं जानते उनके लिए, आखिरी बार दोनों प्रतिद्वंदियों ने साल 2013 में द्विपक्षीय सीरीज खेली थी. तब से, भारत बनाम पाकिस्तान आईसीसी आयोजनों या एशिया कप टूर्नामेंट में आयोजित किए गए हैं. इस आर्टिकल में हम बात करेंगे कि 20 जुलाई को भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच है या नहीं.

क्या 20 जुलाई को भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच है?

जी हां, 20 जुलाई को भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मैच है. वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स के दूसरे संस्करण में कट्टर प्रतिद्वंद्वी एक-दूसरे से भिड़ेंगे. भारत चैंपियंस बनाम पाकिस्तान चैंपियंस मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला भारतीय समयानुसार रात 9:00 बजे से खेला जाएगा. WCL 2025 में युवराज सिंह की अगुवाई वाली इंडिया चैंपियंस के लिए यह पहला मैच होगा. दूसरी ओर, पाकिस्तान चैंपियंस की कप्तानी यूनिस खान करेंगे.