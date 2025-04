Thailand Women National Cricket Team vs Bangladesh Women National Cricket Team 3rd ODI 2025 Live Scorecard: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का तीसरा मैच आज थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच लाहौर के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में थाईलैंड की महिलाओं ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. नीचे आप दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देख सकतें हैं.

बांग्लादेश महिला (प्लेइंग इलेवन): फरगाना हक, इश्मा तंजीम, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), सोभना मोस्टोरी, रितु मोनी, फाहिमा खातून, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, जन्नतुल फर्दस, मारुफा अख्तर

थाईलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): अपिसारा सुवानचोनराथी, नन्नापत कोंचरोएनकाई (डब्ल्यू), नत्थाकन चंथम, नारुएमोल चाइवाई (सी), चानिदा सुथिरुआंग, नट्टाया बूचाथम, फन्निता माया, थिपचा पुथावोंग, सुनीदा चतुरोंग्रट्टाना, सुलेपोर्न लाओमी, ओनिचा कामचोमफू

यहां पर आप एक क्लिक पर थाईलैंड महिला बनाम बांग्लादेश महिला के बीच तीसरे मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

