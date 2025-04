Bangladesh Women's National Cricket Team vs West Indies Women's National Cricket Team Toss Update And Live Scorecard: आईसीसी महिला विश्व कप क्वालीफायर 2025 का 11वां मैच आज बांग्लादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच लाहौर के लाहौर सिटी क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड में खेला जा रहा है. इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. बांग्लादेश की कप्तानी निगार सुल्ताना कर रही हैं. जबकि वेस्टइंडीज की कमान हेले मैथ्यूज के हाथों में है.

वेस्टइंडीज महिला (प्लेइंग इलेवन): हेले मैथ्यूज (कप्तान), ज़ैदा जेम्स, शेमाइन कैंपबेल (डब्ल्यू), चिनेले हेनरी, शबिका गजनबी, स्टैफनी टेलर, आलिया एलेने, अफी फ्लेचर, करिश्मा रामहरैक, कियाना जोसेफ, अश्मिनी मुनिसर

बांग्लादेश महिला (प्लेइंग इलेवन): शोभना मोस्तरी, फरगना हक, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, फाहिमा खातून, जन्नतुल फर्दस, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, मारुफा अख्तर

यहां पर आप एक क्लिक पर बांग्लादेश महिला बनाम वेस्टइंडीज महिला के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

A big day at the Women’s Cricket World Cup Qualifier!

Bangladesh win the toss and elect to bat in Lahore as they chase a ticket for main event 🪙

Ultimate guide and how to watch 📲 https://t.co/HrwoAxCxAS pic.twitter.com/Xg5vyyolFr

— ICC (@ICC) April 17, 2025