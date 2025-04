Pakistan Women's National Cricket Team vs Thailand Women's National Cricket Team: ICC Women's World Cup Qualifier 2025 का 12वां मैच आज पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम थाईलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. फातिमा सना पाकिस्तान की कप्तानी कर रही है, वहीं थाईलैंड की कमान नारुएमोल चाइवाई के हाथों में है.

पाकिस्तान महिला (प्लेइंग इलेवन): मुनीबा अली, शावाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, आलिया रियाज, सिदरा नवाज (विकेटकीपर), नतालिया परवेज, फातिमा सना (कप्तान), रमीन शमीम, नाशरा संधू, सादिया इकबाल, डायना बेग

थाईलैंड महिला (प्लेइंग इलेवन): नट्टाया बूचाथम, चानिदा सुथिरुआंग, नन्नापत कोनचारोएनकाई (डब्ल्यू), नत्थाकन चंथम, नारुएमोल चाइवाई (सी), फन्निता माया, सुवानन खियाओटो, ओनिचा कामचोमफू, थिपचा पुथावोंग, सुनीदा चतुरोंग्रट्टाना, सुलेपोर्न लाओमी

यहां पर आप एक क्लिक पर पाकिस्तान महिला बनाम थाईलैंड महिला के बीच मैच का लाइव स्कोरकार्ड देख सकतें हैं.

Pakistan win the toss and elect to bat first against Thailand with a chance to secure their Women’s @cricketworldcup 2025 spot in Lahore 🏏

📝: https://t.co/4QSeYrvWRD pic.twitter.com/B7IywtTeDG

— ICC (@ICC) April 17, 2025