Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 35 ओवर में 159/5 का स्कोर बनाया. इस दौरान भारत को एक बड़ा झटका लगा जब जेमिमा रोड्रिग्स आउट हो गईं. जेमिमा ने एक स्वीप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके पैड पर लगी और पाकिस्तान की कप्तान ने DRS का सहारा लिया, जिसमें तीन लाल संकेत दिखाई दिए. इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स LBW होकर आउट हो गईं और 37 गेंदों में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. यह भारतीय टीम के लिए अहम समय में बड़ा नुकसान है, क्योंकि टीम पहले ही एक बल्लेबाज कम खेल रही थी. खबर लिखें जानें तक भारत का स्कोर 172/5 (40) था.

मात्र 159 रन पर गिरे 5 विकेट

