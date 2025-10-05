Pakistan Women's National Cricket Team vs India Women's National Cricket Team: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का वूमेन्स वनडे वर्ल्ड कप 2025 का छठा मुकाबला 05 अक्टूबर (रविवार) को कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. मुकाबले के दौरान एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि मैदान पर अचानक उड़ने वाले कीड़ों की भरमार हो गई, जिससे गेंदबाजों, फील्डरों और बल्लेबाज़ों को परेशानी होने लगी. यह घटना 34वां ओवर खत्म होने के बाद हुई, जब ऑन-फील्ड अंपायर्स ने खिलाड़ियों से मैदान छोड़ने को कहा. इसके बाद एक व्यक्ति गैस मास्क पहनकर हाथ में कीटनाशक स्प्रे लेकर मैदान पर आया और कीड़ों को भगाने लगा. इस कारण मैच लगभग 15 मिनट तक रोका गया. दर्शक भी इस अनोखे नज़ारे को देखकर हैरान रह गए, जबकि सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

कीड़ों ने IND-W बनाम PAK-W विश्व कप 2025 मैच में बाधा डाली

🚨 Madhumakhiya on the Ground🚨

