Australia Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team, ICC Womens World Cup 2025 9th Match Live Toss And Scorecard Update: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का नौवां मुकाबला आज यानी 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलंबो (Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R Premadasa Stadium) में खेला जा रहा हैं. इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों का यह तीसरा मुकाबला हैं. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत की और दूसरा मैच खराब मौसम के वजह से स्थगित करना पड़ा है. दूसरी तरफ पाकिस्तान वूमेन टीम की शुरुआत खराब रही है और वह शुरुआती दोनों मैच हारकर अंतिम स्थान पर है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं. इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई एलिसा हीली (Alyssa Healy) कर रहे हैं. जबकि, पाकिस्तान की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के कंधों पर हैं. इस रोमांचक मुकाबले पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हैं. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: AUS-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच में होगा एकतरफा मुकाबला? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

पाकिस्तान ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AUS W vs PAK W 9th ODI Match Playing XI)

ऑस्ट्रेलिया (AUS W Playing XI): एलिसा हीली (विकेटकीपर/कप्तान), फोबे लिचफील्ड, एलिसे पेरी, बेथ मूनी, एनाबेल सदरलैंड, एशले गार्डनर, ताहलिया मैकग्राथ, जॉर्जिया वेयरहैम, किम गर्थ, अलाना किंग, मेगन शुट्ट.

पाकिस्तान (PAK W Playing XI): मुनीबा अली, सिदरा अमीन, नतालिया परवेज, सदफ शमास, शवाल जुल्फिकार, फातिमा सना (कप्तान), सिदरा नवाज (विकेटकीपर), रमीन शमीम, सादिया इकबाल, नाशरा संधू, डायना बेग.

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Australia Women National Cricket Team vs Pakistan Women National Cricket Team Match Scorecard)

ऑस्ट्रेलिया की टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान वूमेन के खिलाफ काफी अच्छा रहा है. पिछले 10 मैचों के आंकड़ों में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपने सभी मैच जीते हैं. इन दोनों टीमों के बीच 2023 में वनडे सीरीज खेली गई थी जिसमें ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने 3-0 से सीरीज पर कब्जा किया था. ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मैच में अपनी दूसरी जीत की तलाश में उतरेगी. पाकिस्तान वूमेन पहली जीत दर्ज करना चाहेगी.

नोट: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)