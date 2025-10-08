AUS-W vs PAK-W ICC Women’s World Cup 2025 Live Streaming: ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान महिला वनडे वर्ल्ड कप मैच में होगा एकतरफा मुकाबला? जानिए कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण

ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Where To Watch Australia Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Live Telecast: ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 9वा मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो(Colombo) के आर प्रेमदासा स्टेडियम(R.Premadasa Stadium) में खेला जाएगा. मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा. डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत से की थी जबकि उनके अगले मैच में बारिश के कारण श्रीलंका के साथ उनके अंक बंटे थे. इंग्लैंड महिला टीम ने बांग्लादेश को हराकर टॉप पर जमाया कब्ज़ा, भारत एक पायदान नीचे खिसकी, देखें महिला विश्व कप का अपडेटेड पॉइंट्स टेबल

पाकिस्तान टीम अभी तक अपना पहला विजयी मैच नहीं जीत पाई है और बांग्लादेश तथा भारत के खिलाफ हार के बाद वे अंक तालिका में सबसे नीचे हैं. कप्तान फातिमा सना अपने टीम के अभियान को सुधारने की कोशिश करेंगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह काम आसान नहीं होगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने विजयी अभियान को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी और यह मुकाबला काफी रोमांचक रहने की उम्मीद है.

ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान ICC महिला विश्व कप 2025 कब और कहां होगा?

ऑस्ट्रेलिया महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का ICC वूमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का मुकाबला 9 अक्टूबर को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगा.

ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान ICC महिला विश्व कप 2025 का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

भारत में इस मुकाबले का टीवी प्रसारण अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है. क्रिकेट प्रेमी Star Sports के विभिन्न चैनलों पर इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं.

ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान ICC महिला विश्व कप 2025 की डिजिटल स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

ICC महिला विश्व कप 2025 का डिजिटल अधिकार JioHotstar के पास है. फैंस JioHotstar ऐप और वेबसाइट के माध्यम से इस मुकाबले का लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए सब्सक्रिप्शन आवश्यक है.